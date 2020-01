Barcelona: Ramón Barredo renuncia al cargo de vicepresidente administrativo

El directorio de Barcelona parece debilitarse cada vez más. Ramón Barredo, quien fue designado como vicepresidente administrativo del club para el periodo 2019-2023, presentó su "renuncia irrevocable" a la cúpula que comanda Carlos Alfaro Moreno.

La salida de Barredo se da luego de que otros ocho dirigentes optaran dejar su cargo voluntariamente, días atrás. Esta decisión, se debería al incumplimiento del plan de trabajo y de los acuerdos que se firmaron antes de las elecciones, en los que se establecían las formas de repartirse el trabajo.

Barredo, quien comunicó su salida en un escrito dirigido a Alfaro Moreno, detalla que intentó comunicarse con el actual presidente canario para que se "retome el rumbo" que habían trazado desde la primera reunión. Sin embargo, esto no se cumplió, según especifica el documento.

"Con el transcurrir del tiempo, pienso que mi gran error posiblemente fue no haber aceptado la presidencia cuando en su momento me la propusieron", añade Barredo, quien ya había comentado que existía malestar por parte suya, debido a que “el grupo de Alfaro” lo ha excluido de varias reuniones y decisiones que se han estado tomando.

“Supuestamente yo era parte de la Comisión Deportiva del club y no me han citado a ninguna reunión. No se están respetando las ideas del proyecto que le ofrecimos a los socios que nos eligieron, el grupo de Alejandro (Alfaro Moreno) no nos toma en cuenta para nada“, manifestó Barredo en una entrevista con Radio Caravana, el 6 de enero pasado.