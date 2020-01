Los 38 días de tormenta en la era Alfaro Moreno

“A los 37 días (ayer) de asumir como administración no lo puedo ocultar, he estado triste, golpeado, porque no es normal la salida de un grupo de directivos tan amplia como ha sucedido”. Así lamentó Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente de Barcelona Sporting Club, el rápido revés que surgió al interior de su equipo de trabajo, en una rueda de prensa brindada ayer en Manta, donde el cuadro amarillo realiza su pretemporada.

El titular canario aseguró que asume la culpa de la salida de cualquier directivo y negó rotundamente los cruces de opinión que se vertieron sobre este tema.

“No vamos a hablar mal de nadie, vamos a recuperarnos, a reconformar el directorio con gente que nos acompañe hasta el final del período. Les agradezco a los ocho por su tiempo”, sentenció el tema.

Alfaro se disculpó con las entidades financieras nombradas en este cruce. “Esto es Barcelona, soy comunicador y se dan las cosas”, precisó.

Habló de la millonaria demanda que ha levantado Michael Arroyo en contra del club. “Estamos (tan) sorprendidos como ustedes. Conversamos con su representante con la idea de arreglar este tema judicial que sabíamos que existía. Hicimos una propuesta con la idea de que Michael pudiera jugar y arreglar el problema, en ningún momento esperamos esto”, manifestó un sorprendido Alfaro Moreno.

El directivo dijo que este tema ha salido únicamente en redes, pero nadie ha comunicado nada oficialmente al club. Cuando se dé esta situación, el departamento jurídico deberá analizar el tema.

También habló del posible refuerzo en la zaga canaria: Gabriel Achilier. “Si Achilier u otro jugador se adapta al presupuesto de la comisión financiera, vendrá. Aquí no vamos a hacer ninguna locura. Nos acercó alguien la posibilidad de Achilier. Si sale de Morelia libre y que su club pague parte de su ficha, la posibilidad está abierta. Es un gran jugador, un líder positivo y espiritual”, aseguró el presidente amarillo.

Gabriel Achilier está inscrito para la Liga MX con el Morelia, pero no es segura su continuidad. Archivo

Por último, habló de la salida inminente del extremo zurdo Marcos Caicedo. “Marcos Caicedo declaró como que tenía un interés por salir, él se veía contento. Los que están queremos que se maten por estar en Barcelona. Marcos tiene las puertas abiertas para salir”, sostuvo Alfaro Moreno. AG-SDP

La división

La semana en Barcelona comenzó convulsionada por las declaraciones de Ramón Barredo y Xavier Salem sobre discrepancias internas. La resolución fue la salida de ocho dirigentes que acusaron el no ser considerados por otro grupo de dirigentes.

Las demandas

Aunque Barcelona ya está sumergido en deudas, en este corto lapso aparecieron las de Damián Lanza, Damián Frascarelli, Juan Ignacio Dinneno y Michael Arroyo. La de este último maneja una cifra que alcanza los ocho millones de dólares.

El estadio

Barcelona necesita reparar las luminarias del estadio Monumental para Copa Libertadores. De no poder dejarlo en las condiciones requeridas, el club deberá pagar una penalización para poder jugar allí. De lo contrario, tendrían que buscar otro escenario deportivo.

Delfín, rival para la Noche Amarilla

Antes de que el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno hable de los temas pesados en al rueda de prensa, él y el titular del Delfín, José Delgado, firmaron un documento en el que hacían oficial la asistencia del club manabita a la Noche Amarilla 2020, que tendrá como gran invitado al histórico italiano Alessandro Del Piero.

“Nuestro rival será el campeón de la LigaPro, Delfín. (Toca) Agradecer al presidente José Delgado y felicitarlo como campeón reinante, es un orgullo tenerlo en este evento”, dijo el presidente torero.