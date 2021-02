Barcelona gana 3-2 ante el Manta 

Barcelona es una cosa de locos... si de locos, porque pasó del terror de ir perdiendo 2-0 a terminar en un 3-2 ante el Manta en el estadio Jocay y con 10 jugadores, debido que salió lesionado Darío Aimar y el equipo ya había hecho los cambios.

Leonel Quiñónez ex Macará, Sergio López ex Aucas, Jonathan Perlaza ex Querétaro de México y Carlos Garcés fueron los primeros debutantes del Barcelona 2021, ellos saltaron en el primer 11 del 2021.

A los cinco minutos una falta a Leonel Quiñónez, y tarjeta amarilla para Mesías del Manta FC y el primer tiro libre del 2021 para los canarios que fue cobrado por Damián Díaz, pero la pelota tocó en un compañero y la pelota se fue fuera.

Otra falta para Perlaza y está vez Leonel Quiñónez cobra, pero la pelota toca en un contrario y volvió a los píes de Leonel, pero no paso nada.

El balde de agua helada en el Jocay se dio a los 11 minutos, Ledesma roba una pelota a Castillo y filtra un balón para que José Tin Angulo se vaya con todo, y sin nervios anota el primer gol del Manta en el 2021, era el 1-0 y el ex jugador del Barcelona solo alzó las manos en el festejo.

La primer tarjeta amarilla para Barcelona, la recibió Emmanuel Martínez.

26 minutos se jugaban cuando la noche se le vino a Byron Castillo, porque a él le pitaron la falta penal y Alaniz puso el 2-0 de penal.

Para el segundo tiempo, el DT Fabián Bustos hizo todos los cambios correctos, hizo los cinco y viro el resultado.

A los 65 Gabriel Cortez puso el 2-1 y Bustos seguía gritándoles a sus jugadores. A los 82 de cabeza Willams Riveros puso el empate, después de un centro del mismo Cortez, el 2-2 estaba marcado.

Barcelona ya se había quedado con 10 jugadores, debido que Darío Aimar salió lesionado y ya se habían hecho los cinco cambios.

Cuando se jugaban los 86 minutos, Matías Oyola puso el 3-2, de locos, si una locura el Barcelona 2021. El festejo fue a lo grande, eran los primeros tres puntos del ídolo en su camino al bicampeonato.