Barcelona: José Angulo promete marcar 15 goles con el Ídolo del Astillero

Una versión mejorada, tanto como jugador y como persona, convertirse en goleador del campeonato nacional y salir campeón con Barcelona, fue lo que prometió el delantero ecuatoriano José Angulo, quien este viernes 17 de julio dio una rueda de prensa como nuevo jugador del Ídolo.

Angulo, quien ha cumplido con la sanción de cuatro años que le impuso la Conmebol, por haber dado positivo en una prueba doping, cuando fue jugador del Independiente de Valle, afirmó sentirse contento por la oprtunidad que se le está dando en el cuadro amarillo.

Además, el ariete ecuatoriano afirmó que su deseo es hacer las cosas bien en Barcelona, para luego volver al exterior. El 16 de junio pasado el Xolos de Tijuana de México contrató al 'Tin', pero decidió prestarlo al cuadro ecuatoriano, para que gane ritmo d juego.

"Vestir la camiseta del Ídolo me tiene contento... Quiero aportar con mi grano de arena, para ser campeón, quiero hacer goles, hacer una buena campaña... Soy una persona diferente", afirmó Angulo.

El exdelantero del Independiente del Valle destacó que físicamente se siente listo para volver a las canchas, aunque reconoció que le falta ritmo de competencia.

"En la parte física estoy bien. Tuve una pretemporada intensa que hice (en México). Me siento listo, esperando jugar. Solo me falta el ritmo de partidos, pero a la hinchada (Barcelona) le pido que me tengan paciencia, pues físicamente y mentalmente estoy bien... Volveré a ser el 'Tin' que conocieron, pero versión mejorada".

Sobre la suspensión de cuatro años, Angulo reconoció que fueron momentos complicados, los que le tocó pasar, pero que se siente listo, para demostrar que ha cambiado.

"Lo que pasé fue algo muy difícil, que cualquiera no lo resistiría. Sé que cometí un error, tenía que asumir mi responsabilidad... Hay personas que juzgan sin conocerme, yo sé lo que viví, sé lo que pasé, lo que perdí y sería catastrófico para mí caer en lo mismo... Tengo claro que las tentaciones van a estar, pero todo está en mí... Les doy la confianza que eso no va volver a pasar, no me veo comentiendo cosas de locura".

Angulo menionó además que se decidió fichar por Barcelona, debido a que siempre soñó "con estar en un equipo grande".

"Hubo muchas opcines, pero me decidí por el equipo porque es un grande del país, es un lindo color (risas). Hablé con la gente de acá, les manifesté que quería venir y quedar goleador".

En cuanto a la cantidad de goles que promete marcar, Angulo se animó a indicar que espera hacer 15 tantos en esta temporada.

"Mi objetivo es entrenar para ser goleador, futuro 9 de la selección e irme al exterior", finalizó.