Una semana más de estrés tiene el entrenador de Barcelona Jorge Célico. El 1-1 ante Liga de Quito en el Monumental lo deja mal parado ante los hinchas amarillos.

Barcelona vs. Liga de Quito: Ley del ex para dividir honores en el partido de la fecha Leer más

La realidad es que por ahora ganar la estrella 17 de manera directa es complejo, pero con Barcelona en realidad nada está escrito.

Célico, asumió lo que pasó en el Monumental: "Nos superó Liga, no me gustó el rendimiento del equipo. No estoy conforme, no hicimos un buen partido. Con más tranquilidad podríamos haber manejado mejor los contragolpes".

Y destacó el trabajo de Luis Zubeldía en Liga de Quito: "Nos hicieron sentir incómodos. Empataron justamente, habían hecho los méritos" explicó Célico.

El DT de Barcelona, ahora se aferra a la fe y que regrese el fútbol al ídolo: "La esperanza no se pierde nunca, un empate o derrota no es el fin de mundo. Hay una nueva oportunidad el fin de semana que viene".

Sobre la salida de Guillermo Rendón, por lesión, comentó que no es algo de preocuparse y el jugador ya estaría listo para el próximo encuentro.