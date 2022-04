Damián Díaz es de esos jugadores que desequilibra un partido en cuestión de segundos, pero no lo hace como todos, sino a su estilo, con magia. También el drama y el suspenso son ingredientes que no faltan en sus ejecutorias y que, entre otras cosas, le han dado el rótulo de ídolo en Barcelona, algo que no es sencillo.

Hace 33 años, el brasileño Janio Pinto, exjugador canario y ahora entrenador, hizo también un gol olímpico en el mismo Monumental, donde el Kitu marcó el pasado jueves ante el Montevideo Wanderers, pero él destaca que el gol de Díaz es diferente, porque fue a ras del piso, nada fácil de lograr.

“Hacer un gol olímpico tiene una sensación especial. En realidad es una anotación que ni el que la hace se la espera. Es algo que se queda para la historia, porque pasan los años y la gente lo recuerda. Por ejemplo, ahora estamos hablando de eso. Mi gol fue en el Monumental”, expresa Pinto, quien jugó en 1989 con la camiseta de los toreros.

Un gol olímpico es algo que se queda para la historia, porque pasan los años y la gente lo recuerda, es una sensación especial

Janio Pinto, exjugador de Barcelona

Pero para el exvolante, que se quedó a vivir en Ecuador, el olímpico de Díaz es especial. “El del Kitu es realmente difícil que salga, es a ras del piso. Puede pasar cualquier cosa. Se necesita de mucha técnica, de mucha precisión, de estar concentrado y tener fe de que salga el gol. Se aprecia que el Kitu ve cómo está el arquero. Sus compañeros esperan la pelota, pero él le da un toque mágico y para adentro”, analiza el brasileño, quien recalca que se debe tener mucho ‘caché’ para algo así.

Tras el tanto de Kitu por la Copa Sudamericana, hay un debate abierto por el número de goles olímpicos realizados en el estadio Monumental. Para unos es el cuarto, después del de Janio Pinto el 21 de mayo de 1989 frente a Macará, uno de Rubén Darío Insúa (1992) y otro de Miguel Ángel Domínguez (2000).

Es que en el 2018, el propio Díaz envió el balón al fondo de la red al ejecutar un tiro de esquina, pero la pelota tocó en el guardameta Johan Padilla, es decir, intervino en ese entonces el golero que defendía la camiseta de El Nacional.

Kitu también hace historia al haber hecho el tercer gol olímpico de equipos ecuatorianos en torneos Conmebol. En 1970, Miguel Salazar en Copa Libertadores le marcó uno a Peñarol jugando para Liga de Quito; y en 2018, Junior Sornoza, en Copa Sudamericana, hizo otro con el Fluminense.

El último gol de Díaz con la casaquilla torera desde el tiro de esquina pasa a la galería de recuerdos que tiene el nacionalizado en su trayectoria con Barcelona. Se suma a los tantos de chilena, los tradicionales ‘túneles’ a los adversarios y los penales en los que con un suave pique descoloca a los arqueros, a lo Panenka. Esas acciones son solo una parte de un extenso repertorio de joyas elaboradas por el Kitu en el Ídolo.