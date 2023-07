“Cuando la tuve en el pecho, dije que era gol. Ya lo tenía visto; estaba seguro de que se me iba a abrir el arco y así Dios lo quiso”. Con esas palabras Fidel Martínez le resume a EXPRESO la satisfacción de haber abierto la senda del triunfo 2-1 de Barcelona la noche del martes 11 de julio ante Estudiantes de la Plata, en el partido de ida por el repechaje de la Copa Sudamericana.

Fidel confiesa que el encuentro ante el Pincha era el desafío perfecto para él, por la presión que tenía el equipo, por todo lo que se había dicho y porque “las ganas que tenía eran grandes”.

La gente calificó su anotación como “golazo”, pero el delantero de 33 años se lo toma con calma: “Fue un bonito gol. Vi que venía la pelota y que debía pararla con el pecho. Y se dio”, expresa Martínez, quien en el 2020 fue el máximo goleador de la Copa Libertadores.

Martínez sabe que la responsabilidad de un ofensivo es hacer goles, pero la experiencia de jugar a nivel internacional durante 15 años lo ha llevado a mantener la paciencia.

“Esto es de paciencia. Claro que a veces uno se ofusca, porque es normal, pero como todo en la vida si hay un sacrificio tiene que existir una recompensa”, aclara.

Se ríe cuando escucha que el secreto era ‘pintarse el pelo’ y afirma que eso solo es una locura más de la moda. Sin embargo sí hace énfasis en que tuvieron que pasar tres años para volver a anotar con Barcelona en torneos internacionales.

“Lo primero es que el equipo gane, eso no es negociable, pero si me toca anotar, gracias a Dios. Lo mejor de todo es escuchar la alegría del estadio, eso no tiene precio”, comenta el delantero, que en Ecuador solo ha defendido dos equipos: Deportivo Quito y el Ídolo.

Sobre quitarle el invicto a Estudiantes de la Plata en el Monumental, dice que este tipo de torneos es tan breve que hasta el más mínimo detalle del partido es importante. No duda que con el cotejo de vuelta será igual. “En Argentina va a ser durísimo, pero aquí hay que tener en cuenta todo. Estudiantes es muy dinámico, pero nosotros estuvimos bien. Ojo: el partido fue intenso, de esos en los que pestañeas y ya está”, resalta.

Sobre lo que se vivirá el martes 18 de julio en Argentina, donde el Ídolo se juega la clasificación a los octavos de final, manifestó: “El equipo está comprometido, estamos metidos en lo que deseamos. Vamos con toda la fe”.

Fidel Martínez, este martes 11 de julio, hizo también historia, nunca había jugado Copa Sudamericana, debido a que cuando estuvo en D. Quito en el 2010 no pudo y luego se fue a jugar a México, China y Uruguay.

Hoy las anotaciones de “Alegría y Atrevimiento”, frase con la que se lo conoce, se han cantado en Libertadores, Sudamericana y Concachampions. Le faltaría solo en Recopa.