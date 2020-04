Barcelona: Fidel Martínez eligió su mejor gol en Copa Libertadores

La Conmebol contactó al jugador del Barcelona, Fidel Martínez, en la cuarentena para que confiese cuando de los 18 goles que ha hecho en Copa Libertadores le ha gustado más.

De las 18 anotaciones, 8 las ha hecho con la camiseta del Ídolo. Fue difícil elegir, pero a decir de Alegría y atrevimiento, hay un gol que lo hace muy feliz.

"Me tocó elegir un de los goles, me gusta el primero ante Cerro Porteño en Asunción. Me trajo muchas alegría y la afición lo disfrutó" expresó Martínez en referencia a la goleada del 4-0 que el 26 de febrero se dio en Paraguay y Fidel hizo dos goles.

Ese gol fue comparado con uno del argentino Lionel Messi, debido al baile que le dio a la defensa. El delantero llegó a Barcelona en el 2019 y este año se ha destacado como su goleador internacional con 8 anotaciones en la Copa Libertadores.

Sus goles

Los goles en Libertadores lo ha convertido así: D. Quito 3, Xolos de Tijuana 4, Pumas 3 y con Barcelona 8. Por ahora Martínez tiene contrato por tres años con Barcelona, pero todo parece que a mitad de año regresaría al fútbol internacional, debido que los ojos de equipos de México y España están sobre él.