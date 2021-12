La continuidad del técnico argentino Fabián Bustos aún no está confirmada en Barcelona.

La continuidad de Fabián Bustos al frente de Barcelona sigue en el limbo. El torneo nacional ya terminó para los amarillos y la directiva del Ídolo del Astillero aún no confirma si el Toro seguirá o no en el banquillo.

Anahí Suárez le da a Ecuador el sexto oro en los Juegos Panamericanos Junior Leer más

El martes por la noche el nombre del estratega argentino se hizo tendencia en las redes sociales, debido a que rumoró sobre su supuesta salida, pero ayer el presidente canario, Carlos Alfaro Moreno, descartó dicha noticia.

“Fabián Bustos sigue siendo entrenador de Barcelona. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre (de 2021)... Estamos analizando la situación del cuerpo técnico. Qué situaciones debemos corregir y vamos a tomarnos el tiempo necesario”, dijo el titular amarillo en una entrevista en radio Diblu.

Para Salvador Capitano, exestratega de Barcelona, la dirigencia amarilla debe anunciar “de inmediato” la continuidad o no del Toro, pues cree que el equipo necesita estabilidad de cara al inicio de la siguiente temporada.

“Un club serio y una dirigencia seria a estas alturas ya debería tener claro si sigue o no el técnico y qué jugadores saldrán o llegarán. Barcelona está jugando contra el tiempo, pues su año iniciará temprano”, opinó el argentino, en relación a que el Ídolo arrancará su año de competencia con la Copa Libertadores, desde el 8 de febrero, con la primera fase.

Fabián Bustos ha hecho una buena labor al frente de Barcelona, pero si el camerino se le ha ido, es difícil que siga en el equipo.

Salvador Capitano, extécnico de Barcelona

Capitano agregó que siente que la directiva torera “tiene dudas” con respecto a la renovación de Bustos. “Puedo ver que los directivos no están conformes con Fabián (Bustos). Después de la eliminación de la Copa Libertadores no se le dieron los resultados esperados, el equipo cayó en un bajón futbolístico y eso creo que ha pesado en la decisión de renovar o no”.

Djorkaeff Reasco no viaja con la selección por dar positivo a COVID-19 Leer más

Un directivo de Barcelona, que no quiso ser identificado, le aseguró a EXPRESO que por ahora no hay una decisión en cuanto al tema Bustos, pero acotó que el cierre del torneo no los dejó satisfechos.

“Se están analizando muchas situaciones que se dieron, sobre todo al final del campeonato. El rendimiento no fue el esperado, pero por ahora no hay nada definido”, manifestó la fuente.