Barcelona seguirá en el escenario internacional. Jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y la gran diferencia con la Libertadores es el premio económico. Ahora recibirá 900 mil dólares por la siguiente ronda, mientras que en el otro torneo el premio es de tres millones.

Pero no hay tiempo para lamentos. El sábado volverá a la cancha para visitar a Mushuc Runa, por la quinta fecha de LigaPro. Defenderá el liderato.

Sin embargo, sí es momento para analizar lo que puede mejorar. Y en ese aspecto los entrenadores Jorge Célico y Marcelo Zuleta coinciden en que se puede trabajar en la definición. Mientras que para el estratega Julio César Rosero es hora de empezar a diseñar el nuevo estilo.

Son las principales conclusiones tras la eliminación de la Copa Libertadores ante el América Mineiro de Brasil. En los juegos de ida y vuelta terminaron 0-0 y en los penales los brasileños ganaron 5-4.

“La tarea pendiente que tuvimos en estos 180 minutos fue no convertir, porque tuvimos más situaciones claras que ellos”, indicó Célico.

Zuleta también cree que ese fue el detonante para la eliminación. Considera que Barcelona jugó bien, pero que le faltó la “puntada final”.

“Seamos claros. Barcelona jugó bien en los partidos anteriores. Enfocándonos exclusivamente contra América de Brasil le fue mal en la definición. Creo que tiene las herramientas para ser protagonista en LigaPro y Copa Sudamericana”, inició.

Zuleta, quien dirigió a El Nacional, indica que lo principal es que el entrenador torero termine de implementar su idea de juego. “Jorge Célico no armó el plantel. Sí, es una gran nómina y los jugadores asimilan rápido, pero normalmente cada uno tiene su libreta y su idea y eso requiere de tiempo”.

Julio César Rosero coincide con Zuleta. Para él, la paralización del campeonato por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 será ideal para que Célico trabaje con tranquilidad en el diseño de su equipo.

“Estas semanas le caerán bien. Ayudarán al cuerpo técnico nuevo para ir cambiando el modelo y los movimientos que tenía anteriormente. Después de eso no habrá pretextos”.

Para él, la eliminación ante América no es sorpresa por dos razones. La primera era el nivel de juego. “Pasar las fases anteriores no quería decir, necesariamente, que Barcelona estaba haciendo una gran diferencia con sus rivales. Ante los uruguayos y peruanos se vio más algo individual. No se vio tanto trabajo colectivo. Célico ahora tendrá la oportunidad de enfocarse en el trabajo porque viene algo más duro todavía”.

La segunda, dice el exjugador canario, es que Barcelona estaba volviéndose predecible. “Ya le conocían el juego. Su fortaleza es jugar por los costados con futbolistas potentes y rápidos. El equipo brasileño lo analizó bien, le cerró esas zonas y dejó que el juego inicie con los centrales (Carlos Rodríguez y Luca Sosa) quienes no tienen esa calidad para salir jugando y por eso era puro pelotazo, intentaron asumir lo que otros no cumplieron y que no asumieron ese rol protagonista", concluyó.