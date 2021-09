El duelo entre Barcelona y Deportivo Cuenca se cancela por falta de árbitros

"El partido Barcelona vs. Deportivo Cuenca no se disputó debido a la no presencia de la terna arbitral". Eso fue lo que posteó la cuenta oficial del cuadro canario en Twitter luego de que el juez delegado del compromiso notificó a los dos clubes presentes, que el partido no se iba a jugar.

"Señores, como es de conocimiento público, el partido no se jugará porque no hay árbitros", así de concreto y conciso fue el oficial quien entregó un oficio a los capitanes de los clubes, Damián Díaz, por Barcelona, y Pedro Larrea, por Deportivo Cuenca.

Este partido disputado en el Monumental Banco Pichincha fue el sexto de la séptima jornada, que no se ha podido desarrollar por la protesta del gremio arbitral, al que LigaPro le adeuda cerca de 700 mil dólares (cuatro meses).