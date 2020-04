Barcelona: Damián Díaz habla de su anhelo de volver a Rosario Central

Damián Díaz nunca ha escondido el amor que siente por Rosario Central, más allá de que manifiesta en reiteradas ocasiones que se siente a gusto en Barcelona.

Sin embargo, el Kitu no descarta en algún momento volver al conjunto canalla. “Uno siempre tiene ganas de volver y estar ahí, es mi casa, tengo amigos que son hinchas y hablamos siempre de eso. En su momento me ha tocado hablar, existió una posibilidad pero no hubo acuerdo, pero también han habido mercados de pases que se me ha nombrado y no me han llamado”, expresó el mediocampista nacionalizado a radio Súper de Argentina.

El volante también dejó saber que la inseguridad en suelo argentino es una de las cosas que frena su regreso.

“Si viviera solo voy y no pasa nada, pero después es un tema familiar porque las cosas están bastantes complicadas, no solamente en Rosario, sino en Argentina, que si perdés un partido no podés salir de tu casa. Un caso es el de Maxi Rodríguez, un tipo que jugó en la selección y Liverpool, perdió un clásico y le balearon la casa a la abuela. Ese miedo lo tengo incorporado”, manifestó Díaz.

El coronavirus y la situación por la que atraviesa Ecuador no estuvo ausente de la charla del jugador canario. “Los crematorios no dan abasto. Acá no hay lugares y se han buscado maneras, formas, pero el virus los agarró de imprevisto. La medicina acá es mala y están sufriendo mucho esto que está pasando”, dijo el futbolista amarillo de 33 años.