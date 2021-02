Barcelona no contará con Hoyos y Pineida

Fabián Bustos (c) dejó listo el once titular para la segunda fecha de la LigaPro.

La calidad del plantel del Barcelona 2021 volverá a ser puesta a prueba el 28 de febrero, en el partido ante Técnico Universitario, programado para las 18:00 en el estadio Monumental.

El técnico Fabián Bustos confirmó que la segunda fecha de la LigaPro tampoco podrá contar con Michael Hoyos -quien aún no obtiene la nacionalidad ecuatoriana-, y Mario Pineda, por lesión.

“Este año tuvimos más tiempo para trabajar, pero eso no garantiza nada. Debemos trabajar día a día para ser mejores, más competitivos y lograr los objetivos trazados. Pineida practicó diferenciado, aún no ha entrenado al 100% y no lo vamos a tener el fin de semana. También estamos esperando que salga la carta de nacionalización de Hoyos, pero disponemos de otras opciones”, dijo el Toro.

El profesional argentino le envió un mensaje de apoyo a Darío Aimar, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y estará alejado de las canchas entre seis y ocho meses.

“Me comuniqué con Darío. Lo más importante es su recuperación y rehabilitación. Yo tuve la misma lesión, debe ser positivo, tener paciencia y seguir el tratamiento”, indicó.

En el diálogo que Bustos mantuvo con un grupo de periodistas -mediante medios telemáticos- no se refirió a la posibilidad de pedir un refuerzo que le permita cubrir la baja de Aimar y de Gabriel Marques, quien también se encuentra lesionado.