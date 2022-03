Dicen que en el fútbol , la mayoría de veces -por no decir siempre-, lo que más importa es el resultado. Se recuerda al campeón, al que pasa de ronda, no siempre al que “juega más bonito”. Barcelona consiguió la primero en un difícil contexto en el Nacional de Lima ante Universitario, sin embargo, queda claro que Jorge Célico tiene mucho que corregir desde hoy en el grupo amarillo.

Emmanuel Martínez y Javier Burrai fueron las figuras absolutas de este compromiso. El primero por el gol que liquidó la serie, certificando su gran presente en el equipo amarillo, mientras que el portero fue el gran salvador y verdugo de los peruanos, al atajar todo lo que quiso amenazar su portería. Habrá quienes pongan a uno por encima del otro, pero en definitiva, ellos fueron los estelares de una nueva noche copera en Barcelona.

Para Galo 'Mafalda' Vásquez, cel equipo estuvo desconcertado por la falta de un técnico que lidere y cree que es clave la victoria para recibir a Célico en un ambiente positivo.

Rescato la entrega y el compañerismo que mostraron los futbolistas. Jugamos 70 minutos con uno menos y todos respondieron bien. Bruno Piñatares, jugador de Barcelona

“Es cierto que no se lo vio bien a Barcelona. Sobre todo después de la expulsión, el hombre menos lo obligó a quedar replegado y fue allí cuando Burrai se convirtió en la gran figura. No es fácil jugar estas llaves sin un técnico que te guíe desde afuera. Aplaudo lo de Segundo (Castillo) porque aportó en lo anímico, pero no es lo mismo”, dijo el campeón con el Ídolo amarillo.

Sí fue enfático en que “este equipo puede jugar mejor de lo que lo ha hecho en esta temporada, hay una gran plantilla. Se sintió la ausencia en la mitad de la cancha de Leonai Souza, creo que su aporte es tan clave que hasta por eso se lo vio mal a Carcelén”.

Janio Pinto también señaló el medio campo de Barcelona y cree que no estuvo bien estructurado, por ello sucede la situación que lo llevó a la expulsión a Luca Sosa.

“Había un medio campo muy partido y desordenado. Piñatares era el único que fijaba posición luego Carcelén, quien debía acompañar un poco más en la recuperación, estaba demasiado suelto, cuando ese rol le correspondía a Martínez”, explicó.

La clave fue la entrega total del equipo. Eso nos permitió emparejar el partido pese a la inferioridad numérica. Jonathan Mejía, DT interino de Barcelona.

Lo positivo para Pinto es que “Célico es una gran estratega y pondera el orden este tipo de situaciones o se repetirán con él”.

Por último, agrega que la aparición de Paco Rodríguez ayudó mucho en defensa, a pesar de verse superado numéricamente la mayor cantidad de tiempo.

“He visto que no lo han dicho mucho, pero Rodríguez ingresó muy bien. Ese problema que tiene Barcelona en juego aéreo, sin decir que lo repuso en su totalidad, sirvió para que Universitario no abuse tanto de esas oportunidades. Creo que también firmó un gran compromiso”.

Barcelona medirá la próxima semana a América de Brasil, el primer duelo se jugará el miércoles en el Estadio Raimundo Sampaio de Minais Gerais y el 16 de marzo se cierra la serie en Guayaquil.