Barcelona: Se analiza posible sanción a Fabián Bustos

Las disculpas que Fabián Bustos ofreció antes del viaje a Brasil, donde Barcelona medirá el 11 de marzo a Flamengo por la Copa Libertadores, no parecen ser suficientes. El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor dejó abierta la posibilidad de que esa entidad sancione al entrenador del Ídolo, por las declaraciones emitidas luego del partido ante Liga de Quito.

"Aquí me han robado en esta cancha (Casa Blanca), un título con un equipo de presupuesto inferior (Delfín)", dijo Bustos, luego de perder 2-1 ante los universitarios. Lo hizo al calor de lo que él consideró un mal arbitraje de Franklin Congo en el juego ante los toreros.

El club albo de inmediato elaboró un boletín rechazando dichas declaraciones, pidiendo sanciones en el campo deportivo para el argentino y anunciando medidas legales en su contra.

"A veces los técnicos cometen estos errores y no se miden. Al día siguiente la misma persona expresó sus disculpas. Obviamente hay quienes se ven afectados y están en su derecho (de pedir una sanción). Como LigaPro debemos velar porque no se altere el orden”, dijo Loor.

El dirigente aclaró que el castigo se podría dar para cualquier persona que violente los reglamentos.

“Yo hablé directamente con el técnico de Barcelona (Bustos), me supo manifestar sus disculpas. Esperemos que no se repita, aún así hay gente afectada y vamos a mediar para que esto no vuelva a ocurrir. Si hay sanciones, las tendrá que haber, es normal. No solo con él, sino con cualquiera. Debe quedar una lección para que no vuelva a ocurrir”, acotó.

Las disculpas de Bustos parecen no satisfacer a los universitarios. Rodrigo Paz, presidente vitalicio del club, se pronunció al respecto. "Por más que después se le bajó el calor y la tontería del cerebro que no le funciona muy bien, no es así, no se puede hacer brutalidades y después pedir disculpas".