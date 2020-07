Barcelona tiene "acuerdo verbal" con institución bancaria

Todo apunta a que Barcelona tendrá un nuevo auspiciante principal para su institución. Este viernes 10 de julio el presidente del club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, acompañado de Aquiles Álvarez (comisión deportiva), Javier Salem (comisión financiera) y Rafael Verduga (comisión de socios).

Aunque se trataron varios temas como la posible vinculación de Jefferson Orejuela, la llegada de Adonis Preciado y la nueva alianza con Ledex, quien pondrá modernas luminarias para el estadio Monumental, quedó en el tintero develar quién será el nuevo gran auspiciante de Barcelona para las próximas temporadas.

"Efectivamente como lo hemos comentado anteriormente, son negociaciones que toman su tiempo, hemos llegado ya a un acuerdo con una institución financiera para ser presentado los siguientes días. Es un paso importantisimo para la búsqueda de curar económicamente al club, con la ayuda de nuestros auspiciantes y el sponsor oficial con la que hemos cerrado el acuerdo verbal, y se lo anunciará los próximos días. Esperemos que sea la próxima semana para que conozcan los detalles del convenio y cuál es la institucion financiera", dijo Salem.

Sobre la posibilidad de fichar y ceder algún jugador para el nuevo arranque de torneo, Álvarez aclaró. "Estamos abiertos a un par de contrataciones más, siempre y cuando esto esté dentro del presupuesto del club para empezar a pagar desde el 2021. Estamos analizando propuestas de jugadores (del club) que necesiten minutos y podamos cederlos, son temas que se analizarán la próxima semana y definiremos", explicó.

Alfaro volvió a ratificar su postura de aceptar los parámetros del COE Nacional en cuanto al regreso de la competencia se trata. "Nuestra faceta de responsabilidad nos obliga a no aventurarnos a poner nosotros una fecha. Las autoridades deben ponerla, la que ellos pongan creemos será la apropiada, a los clubes nos toca nada más esperar. Esto ha sido algo inusitado, fuera de lo normal, pero bueno nos tocó enfrentarlos y seguiremos actuando de manera responsable", dijo el presidente canario.

Por último, el Beto aclaró la deuda que mantiene el Junior de Barranquilla por el fichaje de Jonatan Álvez. "Hay que dejar claro en ese aspecto, no es que nunca se pagó, ellos hicieron un plan de pago de 4 cuotas y no han pagado la última. Hemos pedido la cancelación (de la deuda) a través de FIFA. Estábamos esperando esos partidos de Libertadores (Juniors y Barcelona están en el mismo grupo) para hacer el pedido formal, pero como aún no hemos podido hacerlo, esperamos que no se llegue a la última instancia", sentenció.