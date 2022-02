La roja del pasado martes a Damián Díaz trastocó los planes de Fabián Bustos. Para el DT argentino-ecuatoriano, el 10 es clave en su once inicial, pero con su ausencia para la vuelta contra el Montevideo City Torque se abrió el debate de quién debería ser su reemplazante para este compromiso tan importante.

¿Jugar con dos puntas o utilizar uno solo? EXPRESO conversó con dos exjugadores del cuadro canario y analizaron las opciones que tiene el equipo amarillo y ambos coincidieron en que la mejor alternativa para Bustos es que aparezca Érick Castillo más retrasado del único delantero, que todo apunta que será Gonzalo Mastriani, quien marcó en el duelo de ida.

Para Janio Pinto, el año pasado era la mejor opción plantear dos delanteros, pero hoy reconoce que hay más alternativas para ganar profundidad en ataque.

“Barcelona ahora puede jugar con un centrodelantero de área porque en el pasado no tenía esos jugadores que hagan el juego de fondo. Ahora tiene a Érick ‘Culebra’ Castillo, Cristian Penilla, Byron Castillo, pero con dos delanteros ha presentado algo de problemas. Aún no vemos a Érick Castillo, pero es un jugador probado, conocido y creo que le va a ir bien. Creo que las contrataciones de Barcelona han sido buenas y correctas porque en ese puesto necesitaba, Bustos tiene para escoger jugar con Carlos Garcés o Gonzalo Mastriani, a mí me gusta más Garcés, es más técnico, pero es la gestión y decisión del DT”, sentenció.

Además, Pinto habló del Kitu y cree que no es fácil reemplazarlo. “Díaz, aunque no tuvo su mejor partido en la ida, siempre va a ser una baja sensible en Barcelona, no se lo puede reemplazar con un jugador de iguales características porque no hay, pero me gustaría ver a un solo punta y que lo acompañe Castillo, que tiene mayor profundidad y potencia”, agregó Pinto.

El Emperador Julio César Rosero le quita importancia a la figura de Díaz y cree que Barcelona sí tiene opciones para suplirlo en ofensiva.

“Yo pienso que un jugador no hace un equipo. El trabajo de Fabián Bustos tiene que ser basado en los jugadores que tiene disponible y no hacer un cambio forzoso. Si dependen de un solo jugador que por su edad no está para un desgaste para jugar Libertadores y que corra los 90 minutos. Ahora los clubes ya no te dan ventaja cuando juegas Libertadores”.

“Los nuevos tienen mucha dinámica. Más allá de quién reemplace a Damián Díaz, el equipo debe estar convencido de que deben hacer un buen papel”, agregó.

Rosero identifica que “Culebra Castillo podría ocupar bien esa posición porque la conoce, además, tiene velocidad para quebrar la defensa uruguaya. Él da la posibilidad de jugar por el centro y las bandas”.

Ya sea dos delanteros, o un punto con un acompañante más retrasado, el plan de Bustos deberá ser impecable para lograr la clasificación. SDP-GZ