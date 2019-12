Banguera estuvo en el radar de Emelec

Lo confirmaba hoy jueves 12 de diciembre la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, y ayer Máximo Banguera terminó de ratificarlo. Después de 10 temporadas y dos campeonatos locales, el guardameta guayaquileño dejará de ser local en el Monumental y tendrá un nuevo destino: la capital del Ecuador.

Banguera citó a los medios de comunicación para despedirse oficialmente de su amado Barcelona y reveló que Emelec le dejó una propuesta sobre la mesa, pero que este ponderó el cariño ganado por su fanaticada a lo largo de esta década en la que defendió a esta institución.

Hubo un acercamiento con Emelec, pero por respeto a la hinchada azul y amor a la hinchada amarilla, no aceptaría esa propuesta. Máximo Banguera, nuevo portero de El Nacional

Pero no solo habló de su posibilidad con Emelec, Banguera también se refirió sobre su salida y aclaró que la actual dirigencia, presidida por Carlos Alejandro Alfaro Moreno, "mezcló política con fútbol y eso le hace daño al deporte".

"A raíz de la conversación que tuve con la dirigencia de Barcelona me supieron manifestar que no iba a formar parte del club y de sus proyectos, en la vida uno tiene que respetar esas decisiones y él también tiene que tener un mismo discurso y mantenerse en eso", explicó inicialmente Banguera.

Máximo Banguera: "Tuve una reunión con la actual directiva. @AlfaroMoreno me supo manifestar que no voy a ser parte del proyecto" pic.twitter.com/a9eDT2f1Xp — Andrés Caguana (@CaguanaAndres) December 12, 2019

Luego ahondó más en el tema político. "Por ahí mezclaron política con fútbol y lastimosamente eso le hace daño al deporte. Sino no contrataríamos jugadores indisciplinados. En 11 años no he dado de qué hablar y he sabido trabajo, ser responsable con mi profesión de jugador de fútbol", agregó.

Por último aclaró el tema de su apoyo a José Francisco Cevallos en medio del proceso electoral que vivía el club meses atrás. "No he hecho campaña por ninguna lista, soy un agradecido con las personas que me abren las puertas. Si me hubiera quedado habría subido una foto con él (Alfaro Moreno) porque yo no guardo rencor a nadie. A veces tocan estas cosas duras pero uno debe aceptarlas", sentenció.