Ayrton Preciado está de vuelta a la Tricolor, su accionar en Santos Laguna de México hace soñar al DT Gustavo Alfaro, que le pueda dar buenos resultados a Ecuador ante Venezuela y Chile. Viene de facturar goles y asistencias en la liga azteca. El extremo se emociona al cerrar bien la temporada 2021, después de tener mucha paciencia en salir del bache de una lesión. EXPRESO conversó con el jugador que lleva tres años en el fútbol mexicano.

- Un cierre de año de esos que se sueña

-Estoy contento por el momento futbolístico que paso. Luego de la Copa América tuve una pequeña lesión, pero todo eso quedó atrás, claro que me impidió seguir haciendo con mucha confianza lo que realizaba. Ahora he retomado el nivel en que siempre quiero estar. El volver a estar en la Tricolor es algo muy lindo y he tenido partidos que me han ayudado mucho a volver donde quiero estar. Ahora viene lo bueno con la selección.

- Nunca perdió la fe

-Soy un jugador que trabaja mucho. Que se esfuerza y siempre anhelo vestir la camiseta de mi país, es algo que lo he soñado desde niño. Ahora lo vivo y estoy con compañeros que tienen mucha calidad, eso es una motivación para que me esfuerce más y ser tomado en cuenta.

- Cuando vio su nombre en la convocatoria, ¿qué se le pasó por la mente?

-Muy contento de volver a la selección. En los tres partidos muchos cuestionaron mi llamado, pero ya había tenido minutos en Santos con la sub- 20. Venía mostrando fútbol desde la Copa América y mi llamado no tenía nada que ver con la lesión que había tenido. Ahora estoy con todas las ganas.

- Viene de La Calderón, de Esmeraldas, un barrio futbolero, cuando era niño cómo vivía los partidos de la Tri.

-Desde pequeño no me perdía los partidos en La Calderón, donde salieron jugadores que fueron seleccionados, como Iván Hurtado, Carlos Tenorio, siempre soñé ser como uno de ellos, pero no imaginé que llegaría a la Tri. Ahora que estoy en la selección solo queda dar las gracias a Dios y seguir trabajando por esta oportunidad que siempre soñé. Como jugador es uno de los mejores logros que tengo.

De niño siempre fui fanático de Ronaldinho, y a nivel nacional Michael Arroyo y MJ Quiñónez.

- ¿Qué eliminatoria o Mundial le marcó la vida?

-Los partidos del Mundial 2006 fueron algo que vivimos con mucha ilusión, los disfruté y me marcaron la vida, porque era la demostración de que podíamos llegar lejos.

- ¿Qué dice la familia de todo lo que le pasa?

-Muy contentos, soy el único de toda la familia que juega fútbol, eso los llena de orgullo y no se pierden ningún partido, me mandan sus bendiciones, si sufro a ellos también les afecta y si me va bien están felices. Disfruto mucho todo esto.

- ¿Ante Venezuela cómo está el ambiente?

-Hay un gran grupo de jugadores, tenemos un buen ambiente, en el último partido nos fue bien. Ante Venezuela y Chile hay que ganar para seguir en posición de llegar al Mundial, que es la gran meta. Estamos enfocados en eso.

- ¿Escucha Qatar 2022 y qué se imagina?

-Un sueño, una meta por cumplir que es el deseo de todos, pero hay que lucharla para obtenerla. Ya me tocó estar con la selección en un amistoso en Qatar y decía que mi gran reto es volver a ese país ya clasificado al Mundial, ahora hay que trabajarlo con mucho sacrificio para hacerlo realidad. Lo estamos haciendo, las eliminatorias son muy complicadas, no podemos desconcentrarnos por nada. Es un objetivo que tenemos todos los ecuatorianos.

- ¿Qué tanto influye Guillermo Almada, DT de Santos, en su vuelta a los goles, asistencia y fútbol?

-Es una persona que desde que llegó al club me ha mostrado su apoyo. Al inicio no había sido dirigido por él, debido a mis lesiones. Ahora me dice que me falta mucho por demostrar. Soy un agradecido por su confianza en Santos, ya me conocía desde cuando estábamos en Ecuador.

- ¿Siempre jugó de extremo?

-Toda la vida me ha gustado ese puesto, es donde me siento mejor, extremo por izquierda y me siento cómodo. Desde pequeño me ha gustado encarar a los rivales.

- De los ofensivos, ¿con quiénes se identifica?

