Aucas rescindió contrato con Enson Rodríguez por una deuda

El venezolano Enson Rodríguez rescindió contrato con Aucas hace una semana, aunque el equipo oriental no lo ha hecho ni lo hará oficial porque se trata de un tema legal que el futbolista mantiene con su exclub.

El jugador, de 30 años, viajó a Ambato donde está tratando de solucionar un tema económico con Técnico Universitario, equipo del que formó parte antes de vincularse a Papá, en la segunda mitad de 2018.

"No se llegó a un acuerdo y finalmente Aucas me rescindió. No todo salió en buenos términos", comentó el llanero a este Diario. Y, según aseveró, por lo pronto se mudó a Ambato, donde también está dedicado a hacer aislamiento voluntario ante la emergencia sanitaria en el país.

Por otro lado, este medio pudo conocer que Rodríguez mantiene una deuda de aproximadamente 50 mil dólares con el Rodillo, por una cláusula que el mismo jugador firmó para poder desvincularse de ese equipo y firmar con Aucas.

Es por eso que la directiva oriental prefirió no hacer oficial la salida del llanero, según manifestó una fuente del club. Debido a que Rodríguez deberá solucionar sus problemas como jugador libre y Aucas quedaría deslindado de dicha deuda.

"Estoy solucionando un tema con Técnico. Son unas letras de una deuda. Fui a Aucas y esas letras estaban ahí. Técnico las metió el año pasado. Hablé con ellos para que me dieran un plazo. No pudieron esperar más. El equipo (Aucas) tenía que pagarlas. No las pudo pagar", aseveró el jugador a una emisora de radio local.

Su siguiente proyecto será llegar al fútbol colombiano, aunque por ahora su mente está enfocada en estas deudas.