Atalanta vs Milan: horario y cómo ver EN VIVO el juego por la Serie A 2025-26

Atalanta y Milan se enfrentan en un duelo clave de la Serie A 2025-26. Conoce la hora, los convocados y dónde ver

AC Milan busca el liderato de la Serie A 2025-26 de Italia.

La lucha por el scudetto de la Serie A se calienta. AC Milan, que se mantiene firme en el podio, afronta una de sus pruebas más duras de la temporada. Los Rossoneri visitan este martes 28 de octubre de 2025 a la siempre complicada Atalanta en el Gewiss Stadium, por la fecha 9 del campeonato italiano.

El encuentro, programado para las 14:45 (hora de Ecuador), es vital, ya que una victoria milanista podría colocarlos temporalmente en la cima de la tabla.

El reto de Massimiliano Allegri: Liderar sin figuras clave

El equipo de Massimiliano Allegri llega a este compromiso en la tercera posición con 17 puntos, a solo una unidad del líder Nápoles, con 18 unidades. El objetivo de Allegri es aprovechar el envión y presionar en la parte alta.

Pervis Estupinán se pierde el Atalanta vs Milan por lesión. Ettore Griffoni

Para ello, el director técnico cuenta con figuras de peso internacional que serán el motor ofensivo en Bérgamo:

Rafael Leao: La velocidad y desequilibrio del portugués.

Santiago Giménez: El olfato goleador del mexicano.

Luka Modric: La visión y control del croata.

La sensible baja del 'Tri' Pervis Estupiñán

Sin embargo, Milan deberá encarar el duelo con bajas significativas, especialmente en la zona defensiva y el mediocampo. La ausencia más notoria para el público ecuatoriano es la de Pervis Estupiñán, quien quedó descartado por lesión (se reporta una dolencia en el tobillo).

El lateral izquierdo ecuatoriano se une a la lista de lesionados junto al talentoso estadounidense Christian Pulisic y el mediocampista francés Adrien Rabiot, mermando el potencial del banquillo Rossoneri.

Atalanta busca acercarse a la zona europea

Del lado local, Atalanta, dirigida por Ivan Jurić, se encuentra en el séptimo puesto con 12 unidades y está desesperada por aprovechar su condición de local para escalar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a torneos europeos.

El equipo de Bérgamo confía su ataque al tridente ofensivo compuesto por: Ademola Lookman, Charles De Ketelaere y Mario Pasalic. Al igual que el Milan, Atalanta no está exento de problemas, ya que presenta las bajas de sus defensores Giorgio Scalvini y Mitchel Bakker.

Horario y dónde ver EN VIVO el Atalanta vs AC Milan en Ecuador

Transmisión EN VIVO en Ecuador: El partido Atalanta vs AC Milan se podrá seguir a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

