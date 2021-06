Arturo Vidal: "Creo que Messi va a seguir en el Barça, pero no estoy seguro"

El futbolista chileno Arturo Vidal, amigo cercano de Lionel Messi, con quien compartió vestuario en el Barcelona entre 2018 y 2020, dijo que cree que el astro argentino seguirá ligado al club azulgrana el próximo año, aunque agregó que no tiene la certeza de que eso vaya a ocurrir.

"Yo creo que va a seguir, el ama Barcelona, tiene a su familia, sus cosas y por el fútbol que jugó toda la vida allí en España yo creo que va a seguir, pero no estoy seguro, es una decisión que él debe tomar con su familia y ojalá tome la mejor decisión", dijo Vidal en una entrevista con la emisora colombiana W Radio.

El centrocampista chileno comentó que con Messi le une una amistad "espectacular" e "increíble" y que habla mucho con él por WhatsApp.

"Hablamos mucho y tratamos de vernos cuando se puede. Eso es lo que te deja el fútbol", comentó.

Vidal jugó en el Barcelona las temporadas 2018-2019 y 2019-2020 y dijo que de esa época guarda sus mejores recuerdos de entre todos los clubes en los que ha militado el actual jugador del Inter de Milan italiano.

"Donde me gustó más fue en Barcelona, por el idioma, el clima, la vida como es allí, los compañeros que tuve: Leo (Messi), Luis (Suárez), Jordi (Alba), gente que ha ganado muchas cosas. En otros equipos también he tenido compañeros muy fuertes, campeones del mundo, pero por la vida y el idioma me quedo con Barcelona", expresó.

En cuanto a la competición más difícil que ha disputado, dijo que la italiana "porque son partidos más tácticos" y "muy complicados".