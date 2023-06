Está en busca del nivel que lo lanzó a los ojos de clubes internacionales. Arturo Mina lleva siete años jugando en el fútbol internacional y no claudica en su deseo de volver a la selección ecuatoriana. Ha pasado por River Plate de Argentina, Yeni Malatyaspor y Erzurumspor de Turquía, volvió al país para jugar en Mushuc Runa y desde inicios de este año defiende al Palmaflor de Bolivia.

LigaPro: Liga de Quito y un triunfo ante la mirada de Pervis Estupiñán Leer más

El zaguero esmeraldeño, de 32 años y 1,90 metros de estatura, hace un repaso por los mejores momentos de su carrera y habla de su actual club, pero también de su disciplina y admiración por el dirigente Michel Deller.

¿Qué ha sido lo mejor de estos siete años en el fútbol del exterior?

Hay muchos detalles que te marcan la vida, la primera vez que salí del país me pasó algo que a pocos le suceden, llegar a River Plate fue increíble, todo lo que viví. Luego estuve varios años en Turquía, que fue un aprendizaje de todo, desde lo cultural, la forma de entrenar de los europeos, sus costumbres, sin olvidar la experiencia cuando hubo el terremoto (2020). Y ahora la vida me pone en Bolivia con un grupo de compañeros que soñamos cosas grandes.

- ¿Su experiencia en Independiente le cambió la vida?

- En el 2016 llegamos a la final de la Copa Libertadores y el presidente (del club) Michael Deller es un tipo que habla de frente y por eso le va bien. Él me preguntó si quería ir a Flamengo o River Plate, las condiciones eran las mismas, pero me fui a Argentina y todo cambió. No pensé que iba a salir del país.

- ¿Lo de River marcó su vida?

- Siempre viviré agradecido de lo que es River, de jugar ahí. Han pasado tantos años y donde vaya hay respeto, reconocimiento de lo que fue jugar en ese equipo, es otro nivel, debido a que lo conocen en todo el mundo.

- Los hinchas del Independiente todavía recuerdan el gol que le marcó a Boca Jrs. en 2016, ¿qué valor tiene para usted?

- Hasta el día que no tengas vida, igual se van a acordar de eso. Te hace inmortal. Es increíble que un gol te marque la vida, soy poco activo en redes sociales, pero cada vez que se acuerdan de ese gol, me nombran. Una vez estaba en Turquía y se me acercaron varios hinchas argentinos que eran de River y me hablaban del gol, nos hicimos fotos, videos. Siempre pasa eso, y cómo no ser agradecido de la vida con Dios por esos detalles que al final son los que nos llevamos.

- ¿Cómo se dio su llegada a Bolivia?

- Estaba en Mushuc Runa, jugué pocos partidos y salió la oportunidad en Palma Flor. Al inicio me costó, pero ahora estoy bien. Este equipo era de Cochabamba, pero ahora hace base en Villa Tunar, en el trópico de Bolivia. El clima es caluroso, mucha humedad. Pero yo me acostumbré a jugar en el frío y calor. Estoy feliz de poder estar acá. Estamos en mitad de tabla y luchando.

- ¿Se ha encontrado con ecuatorianos?

- Sí, un solo compatriota que es profesor y vive a una hora de aquí, hemos comido un buen pescado.

- ¿Qué recuerdos tiene de sus inicios en el fútbol?

Leo Messi terminó su vínculo con el PSG tras dos temporadas en Francia Leer más

- Sufrí mucho al inicio, tenía 17 años y estaba en un equipo de segunda categoría del Puyo (provincia de Pastaza), había días en los que no había ni para comer, una vez solo tenía fideo y sal, me dediqué a comer fideo cocido, sin nada más. La gente no sabe el proceso que uno pasa para llegar a ser profesional. Unos pueden llegar de manera fácil, pero yo pasé cosas duras, a veces sin dinero para ir al entrenamiento. Y no es que mis padres no tenían, solo que no les quería dar preocupaciones, porque me puse un objetivo de salir por mi cuenta y lo logré. Fue duro, pero eso sirve para valorar la vida.

- El rendimiento de los defensas centrales de las selecciones sub-17 y 20 nos llena de esperanza por su futuro prometedor.

- Me llena lo que hace Christian García (mundialista con la sub-20), tiene mucho futuro. Tanto los chicos de la sub-17 y 20 tienen algo en común: las ganas de sobresalir, las ganas de comerse al mundo. No tienen miedo. Me veo reflejado en ellos, eran las ganas que tenía cuando jugaba en segunda categoría.

- Siempre se habló de una posible vinculación a Barcelona, ¿por qué no se concretó?

- Yo soy hincha de Barcelona, pero antes de jugar la Libertadores con Independiente en el 2016 hubo el pedido de Barcelona, pero Michel Deller me dijo clarito que si quería me podía ir o me quedaba jugando Copa con ellos, y llegamos hasta la final. Fue una buena decisión. Por eso Deller tiene éxito, habla clarito, siempre en favor de los jugadores.