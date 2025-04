Arsenal vs. PSG EN VIVO: canal, hora y streaming del partido de Champions League

En la recta final de la temporada europea, las semifinales de la UEFA Champions League arrancan con un atractivo duelo de ida entre el Arsenal y el Paris Saint-Germain (PSG), donde el defensor ecuatoriano Willian Pacho se perfila como una de las figuras destacadas.

Pacho, quien ha tenido una campaña sobresaliente consolidándose como titular en la defensa parisina, buscará junto a su equipo conseguir un resultado positivo en Londres que encamine la serie hacia la ansiada final, con el objetivo de sumar su segundo título en esta temporada.

Tras consagrarse campeón de la Ligue 1 con seis jornadas de anticipación, el pasado 5 de abril, el PSG mantiene viva la ilusión del triplete, ya clasificado también a la final de la Copa de Francia y ahora en la antesala de la gran final de Champions.

Sin embargo, el desafío será exigente para los dirigidos por Luis Enrique, que tendrán enfrente a un Arsenal motivado, luego de eliminar en cuartos de final al actual campeón de la competencia, el Real Madrid.

Consultado sobre el favoritismo de alguno de los equipos, Luis Enrique señaló que no sabe si estos son realmente los cuatro mejores clubes de Europa, pero sí aseguró que son quienes más lo han merecido.

"Es una presión bonita, que espero no nos afecte. El equipo me transmite mucha confianza por la forma en que ha competido. Además, he podido sentir el cariño de la afición paseando por París estos días, y ha sido algo muy especial", expresó el técnico español.

El volante Declan Rice, del Arsenal, afina su precisión en pases durante el entrenamiento del Arsenal el lunes 28 de abril. efe

Por su parte, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, advirtió que para superar al PSG deberán elevar aún más el nivel de ambiente vivido en el Emirates frente al Real Madrid: "Tenemos que presenciar algo que nunca hayamos visto", afirmó.

Cabe destacar que ni el PSG ni el Arsenal han logrado levantar aún una Champions League, un título que los parisinos han perseguido desde la llegada de la inversión catarí y que los 'gunners' anhelan conquistar por primera vez en su historia.

Esto debes saber para ver Arsenal vs PSG EN VIVO en Sudamérica

Día: Martes 29 de abril

Horario de TV: 14:00 (ECU/COL/PER), 15:00 (VEN/BOL), 16:00 (ARG/BRA/URU/PAR/CHI)

Estadio: Emirates Stadium, Londres

Transmisión y canal de streaming: ESPN, Disney Plus, Disney Plus Premium

Así llegan Arsenal y PSG a la semifinal de ida de la Champions League

