Ariel Holan, el técnico que es parco e impone distancia con sus dirigidos

El DT de Barcelona no sabe cómo tratar con los jugadores y por eso se le ocasionan problemas, según periodistas argentinos

El director técnico Ariel Holan impuso su estilo de trabajo en Barcelona, porque es el responsable de las salidas de jugadores referentes como: Damián Díaz, Gabriel Cortez y Mario Pineida en el pasado mercado de fichajes. Así lo reveló a EXPRESO una fuente que recientemente salió del club canario y quien pidió no se exponga su nombre.

Holan llegó al Ídolo a finales de abril y dirigió al equipo en las últimas fechas de la primera etapa de la LigaPro, en la que ganaron a U. Católica, Delfín, Cumbayá, Técnico Universitario y Mushuc Runa; empató con Aucas y perdió con Liga de Quito: un arranque que ilusionó a la hinchada.

Sin embargo, luego de 2 meses de vacaciones, entre el 2 de junio y 2 de agosto, en el que no se jugó el torneo ecuatoriano, los toreros demostraron que decayeron en su nivel. A eso se le sumó la salida del Kitu Díaz, quien era titular y referente, así como el adiós de Gabriel Cortez y Mario Pineida, por decisión del DT argentino.

En conversación con este diario, los periodistas Nahuel Lanzillotta y Matías Martínez, de los medios argentinos Clarín y Radio la Red, respectivamente, explican que Holan “es un buen DT para las tácticas”, que es un convencido de armar el equipo con los jugadores de su preferencia, pero, sobre todo, “no sabe entablar relaciones con sus dirigidos”.

Es por esta última razón que Holan ha tenido problemas con jugadores y salió mal de los equipos que dirigió. En Independiente de Avellaneda (2016-2019), “limpió” a los referentes: Emmanuel Gigliotti, Germán Denis, Walter Erviti, Juan Sánchez Miño, Jonás Gutiérrez, entre otros, cuando él llegó al club.

“Toma ciertas decisiones que considera que son las correctas, pero no tienen mucha cintura (cordura), y por ahí genera problemas con el grupo; más que en lo futbolístico, en lo anímico del jugador. El jugador queda dolido y empieza a mirarlo con otros ojos porque Holan no tiene tacto para tratar con la parte humana del futbolista”, explicó Lanzillotta.

Y acotó: “Eso de sacar jugadores sin importar que sean referentes siempre lo hace, pero el problema es que no tiene tacto para tratar esos temas con el futbolista, por eso que los jugadores no hablaban bien de los tratos de Holan... es una persona parca que impone distancia”.

El método le dio resultados

Barcelona suma 13 puntos y ocupa el séptimo puesto en la tabla. Miguel Canales Leon

Ya en Independiente de Avellaneda, Holan ganó la Copa Sudamericana 2017 con una base de jugadores nuevos, su logro más importante (2003-actualidad).

“Erviti me dijo que Holan es de los mejores entrenadores que tuvo, pero en la parte humana es de los peores porque, incluso, el trato del día a día no era cercano. No tiene sensibilidad y eso le pasó factura en Independiente y en México... los jugadores que sacó siempre se fueron hablando mal de él”, dijo Lanzillotta.

Por su parte, Matías Martínez destaca que Holan tiene convicción en sus decisiones y no deja que la directiva le dé instrucciones sobre algún jugador en el plantel.

Ariel Holan ganó la Copa Sudamericana 2017 con Independiente de Avellaneda. Archivo

“Ariel tiene sus convicciones, pero a la hora de elegir jugadores le ha salido mal. Él piensa que para ganar la Copa Libertadores necesita jugadores de selección, por eso cuando llega a los equipos saca a varios y no le importa que sean referentes. Estas decisiones lo han llevado a tener problemas con los planteles y directivas”, dijo Martínez.

Holan tuvo un buen inicio con Barcelona. Sin embargo, para la segunda etapa de Ecuador realizó cambios en el plantel y el Ídolo decayó en su nivel. Tanto así que el argentino se escuda diciendo: “El baño de realidad es ese; que estamos irregulares, pero los demás también lo están”.

El Ídolo, que suma 13 puntos en la tabla, recibió a Libertad el domingo 29 de septiembre con 9 unidades. Sin embargo, no pudo ganar y desperdició la oportunidad de recortar distancia con el líder Independiente del Valle, con 16 puntos; a falta del juego entre Mushuc Runa, con 14, ante Técnico Universitario, que estaba programado para la noche de este lunes 30.

