Argentina vs Ecuador: Ni los revendedores tienen entradas

Los ecuatorianos Haidan Villacreses (i) Dámaris Jiménez, Edinson Ramírez y Mrllyn Angulo, viven en Argentina, pero no todos pudieron encontrar boletos para el duelo de eliminatorias.

El 1 de septiembre pasado, un poco más de una hora duró la venta de entradas, para el encuentro entre Argentina y Ecuador, que se dará el 7 de septiembre en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el arranque de las eliminatorias al Mundial de 2026.

Miles de aficionados argentinos se quedaron con las ganas de conseguir uno de los 84 mil boletos que salieron a la venta.

Pero no solo los fanáticos locales se quedaron con los churos hechos, sino también los ecuatorianos residentes en Argentina y los que llegaron a Buenos Aires, para el cotejo de eliminatorias.

Dámaris Jiménez, estudiante de medicina en la universidad central de Argentina, llegó a los exteriores del estadio de San Lorenzo, para ver de cerca a los jugadores de la Tri, que desde el lunes hicieron base en el predio del Ciclón, y para ver si alguno le lograba regalar una entrada.

"Los boletos se acabaron el mismo día que salieron a la venta. Hice una espera virtual (se vendieron en la web) de más de dos horas, pero no conseguí nada", dijo la estudiante ecuatoriana.

La nacida en Macas, de 25 años, expresó que pese a que aún no consigue un boleto, no pierde la esperanza de ver de cerca a la Tri.

"Ya ni los revendedores tienen entradas. No sé cómo haré, pero no me quiero perder por nada este partido, será especial, porque Argentina viene de ser campeón, pero Ecuador tiene un gran equipo y creo que podemos ganar".

Haidan Villacreses, es otro de los fanáticos nacionales que está desesperado por conseguir una entrada al partido del jueves.

Villacreses, también estudiante de medicina, declaró que la venta que se dio vía web le dejaron muchas dudas, pues ha encontrado mucha gente revendiendo las entradas.

"Está difícil conseguir un boleto. Vine acá al entrenamiento a ver a la Tri y ver si alguno se apiada de mí y me deja entrar (risas)", expresó el guayaquileño.

Pero hay otros compatriotas que corrieron con mejor suerte y sí pudieron comprar un boleto. Ese es el caso de los cuencanos José Andrade, Christian Reyes, Juan Fernando Torres y Javier Cazola.

"Este partido no me lo iba a perder por nada. Así que apenas me enteré cómo sería el proceso de compra pasé conectado a la computadora todo el día... Afortunadamente sí pudimos conseguir para mí y mis tres amigos", dijo Andrade, quien ayer fue a retirar los boletos al estadio Monumental de Buenos Aires.

Christian Reyes y Juan Fernando Torres, hinchas ecuatorianos, sí lograron comprar un boleto para el duelo entre Argentina va Ecuador. Daniel Pin Icaza

Reyes, por su parte, comentó que lo único malo de la venta virtual fue que hubo que esperar "muchas horas" y solo lograron conseguir en la localidad de General Alta (tenía un costo de $54).

"Aunque vamos a estar en la parte de arriba del estadio, lo importante es que estamos acá y tenemos las entradas. Hay otros ecuatorianos que la están pasando mal, porque no encuentran boletos hasta ahora", expresó el aficionado tricolor.

Por otro lado, en los exteriores del estadio Monumental, no se encuentran revendedores ofreciendo las entradas. En algunos casos se las consigue vía web (marketplace) a un precio que supera el 50% del costo original.

