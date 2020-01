Cordón: "El fútbol no es solo fútbol, también es valores humanos"

El español Antonio Cordón será la cara visible de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en lo deportivo, lo que pase o deje de ocurrir será su responsabilidad, a pesar de que dice que es un equipo de trabajo que va desde los dirigentes, entrenadores, jugadores, periodistas e hinchas los que llevarán para adelante el plan con Ecuador. Mientras que, en casa, el ambiente de la Tri se apodera de su familia, su hijo Luis, de 19 años, ya tiene la camiseta de la selección, lo que ha provocado celos en Beatriz, su hija de 20 años, que ‘está celosa’ debido que no tiene la ‘piel de Ecuador’. Cordón, de 56 años, habla por primera vez con EXPRESO.

- ¿Cordón llega para sanar las heridas que hay en la selección de mayores?

- El fútbol no solo es fútbol, es estructura, metodología, también son valores humanos. Vamos a aportar todos, no yo solo. Esta es una labor de todo el mundo. Una empresa que se construye no con una sola persona. Un cirujano puede ser bueno, pero si no tiene un gran camillero no funcionará, y esto es lo mismo. Es un grupo de trabajo importante.

- Luego del ofrecimiento de Ecuador, ¿qué lo hizo decir sí, o en qué pensó un rato?

- El decir sí fue por quienes encabezan el proyecto. Cuando me consultaron tuve el gusto de estar con ellos. Vi personas muy naturales y objetivas, con una idea clara que era mejorar el fútbol ecuatoriano con dedicación y profesionalismo. Y dije me debo de sumar a esto.

-¿Toda la maleta de responsabilidad estará sobre usted?

-No, esto es un trabajo de todos. No me cargué con la mochila total. Esto es inclusive de ustedes, los medios de comunicación. De los clubes, de los entrenadores, de la Federación, de los jugadores. Todos unidos, todos sumando, seremos más fuertes.

-¿2020, arrancamos desde cero o tiene una base?

-Jugadores hay, tenemos partidos y vamos a participar. Hay una base porque siempre hemos competido y hay un elenco que es campeón de Sudamérica en sub-20 y que fueron terceros en un Mundial. Hay que sumar más bases en los demás años.

Venir a Sudamericana es un cambio.

- ¿Cómo se puede convencer a Felipe Caicedo para que regrese a la Tricolor, ahora que está en su mejor momento?

- Eso me lo tiene que decir usted para ver cómo conseguimos esa situación. Pero primero debemos esperar cuando llegue el seleccionador.

- ¿Pero ya vio el camino?

- Primero tengo que aterrizar en Ecuador para poner manos a las obras y comenzar a debatir estos temas.

- ¿Qué aptitudes vio en el jugador ecuatoriano para dar la terna final para elegir al seleccionador nacional?

- Había que valorar en qué está el fútbol ecuatoriano en el momento con relación a los demás países y de ahí buscar a entrenadores que tengan conocimientos importantes, que sean modernos y que se adapten a los entornos. El directorio será quien elija.

- ¿Qué es más fácil, que el entrenador se adapte al ecuatoriano, o que el jugador al DT?

- El entrenador tiene que adaptarse al ecuatoriano más y un pequeño porcentaje que el jugador lo haga con su entrenador.

- ¿Usted estaba en el Villarreal cuando lo llevaron a Antonio Valencia?

- Lo fichamos en el Villarreal después del Sudamericano del 2005 que se jugó en Colombia. Vi un jugador que podía actuar en varias posiciones. Tiene unas cualidades inmensas. Es el más laureado a nivel mundial.

- Todos hablan del caso del Piso 17, pero en realidad nunca hubo una información oficial de lo que hicieron y quiénes fueron. ¿Cómo manejar eso?

- Eso lo desconozco. Tampoco en las reuniones con la Federación hemos tratado esos temas. He dicho que ante cualquier situación de la vida, cuando se discute y hay conflictos, en principio puedes quedarte al margen de esa persona y nunca más hablas con ella, o puedes acercarte y si uno se arrepiente, el otro debe perdonar. En la vida hay que dialogar y esa es mi filosofía.