Antonio Álvarez: "$ 4 millones a la basura" sobre el proyecto Toreros FC

Toreros FC no va más con jugadores experimentados para el 2025. Así lo dio a conocer Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, que anunció que el equipo filial, en la Segunda Categoría, exclusivamente participará con jugadores juveniles en el futuro.

Esta medida, tomada tras la eliminación del equipo en su intento por ascender a la Serie B, busca optimizar los recursos del club y enfocarse en la formación de talentos desde las divisiones inferiores.

Apoyo a los juveniles del club

"Hemos tomado la decisión de que Toreros FC compita con juveniles, que el costo sea de $0 en su presupuesto anual. Barcelona SC no puede ser irresponsable y seguir destinando al año aproximadamente $500.000 en un proyecto que es un fracaso, 8 años fracasando. $4 millones aproximadamente, a la basura, en un elefante blanco", expresó Álvarez.

El dirigente amarillo argumentó que el proyecto Toreros FC no ha cumplido con sus objetivos principales: formar jugadores para el primer equipo y ascender a la Serie B. "No ha salido 1 jugador desde que se concibió el proyecto. No cumple su 'razón de ser', que es ser filial de BSC (competir en Serie B)", aseguró.

Con esta decisión, Barcelona SC busca fomentar la formación de jóvenes talentos desde las raíces, priorizando la inversión en las divisiones inferiores.

