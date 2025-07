Anthony Alvarado, el portero que brilla en la selección de creadores de contenido

Transformó los "no" en motivación. Hoy combina el fútbol, el emprendimiento y el contenido digital para hacerse un nombre

Alvarado luce su marca de guantes en el amistoso de las selecciones de creadores de contenido entre Chile vs. Ecuador, el pasado 28 de junio.

Pese a que muchas veces le cerraron las puertas, Anthony Alexis Alvarado Álava (26 años), más conocido como el Chico de las 4 A, ha encontrado maneras de reinventarse en un entorno competitivo y, a veces, excluyente.

El guayaquileño ataja en Atlético Samborondón, club que compite en el Campeonato Provincial de la Segunda Categoría del Guayas. Sin embargo, fue en un escenario inusual donde logró captar la atención nacional: el amistoso entre las selecciones de creadores de contenido de Ecuador y Chile, disputado el pasado 28 de junio.

Ese día no solo detuvo cinco penaltis, sino que también compartió cancha con futbolistas históricos del país como Frickson Erazo, mundialista en Brasil 2014, y Luis ‘Chucho’ Bolaños, campeón de la Copa Libertadores con Liga de Quito en 2008.

El defensor mundialista en Brasil 2014, Frickson Erazo (izquierda), fue a abrazar a Anthony tras la tanda de penaltis. captura de pantalla

Lejos de ser una casualidad, su actuación en el estadio Bicentenario de la Florida, en Santiago de Chile, fue la recompensa a un largo proceso que ha moldeado su carácter dentro y fuera del arco.

Las trabas que Anthony tuvo que superar

Adotpó el seudónimo de El Chico de las 4 A como estrategia de engache en sus redes sociales. rubén ruata

Alvarado aún no ha logrado debutar profesionalmente, pese a haber integrado planteles de Primera División como Libertad de Loja (2022) e Independiente Juniors (2023). Su camino ha estado marcado por la competencia feroz en una de las posiciones más ingratas: la portería.

“El puesto del arquero es una posición celosa. Sin representantes o alguien que en realidad te ayude a abrir o tocar puertas, es muy complicado debutar porque tres arqueros pelean un solo puesto”, explicó con serenidad.

En 2022, fue parte del equipo lojano que ascendió a la Serie A de LigaPro. Esto le abrió las oportunidades el año siguiente año en Independiente Juniors. Allí, bajo la dirección técnica de Miguel Bravo encontró respaldo. No obstante, su panorama cambió cuando el entrenador fue llamado a dirigir la selección sub-20 de Ecuador.

“Llegó el último partido de la temporada y no nos jugábamos nada. Yo estaba en mi mejor momento físico y aunque hicieron muchos cambios para que otros compañeros sumaran minutos, ni así me dieron la oportunidad de atajar”, lamentó.

Al final de la campaña, su representante le comunicó que no podría seguir apoyándolo, dejándolo sin respaldo. Fue así como recaló en Búhos y, posteriormente, en Atlético Samborondón, donde comenzó una nueva etapa que combinó con el emprendimiento.

El momento en el que Anthony atajó el penalti de la victoria en el estadio Bicentenario de la Florida, en Santiago de Chile. captura de pantalla

La necesidad le tocó las puertas

Consciente de que su salario como arquero en Segunda Categoría no le alcanzaba para sostener una relación amorosa ni planificar su futuro, Anthony decidió lanzarse al mundo de los negocios.

“Cranié como 10 ideas antes de dar con Ultra Goalkeepers Gloves”, confiesa entre risas, al referirse a su marca de guantes de arquero.

Los inicios no fueron fáciles. Las ventas eran bajas y ni su círculo más cercano creía en el proyecto. Incluso su padre le advirtió que nadie le compraría “porque nadie te conoce”, al ser un guardameta poco conocido.

Gracias a sus vínculos dentro del deporte, Anthony empezó a moverse con fuerza. Tocó puertas, ofreció muestras y lanzó su página en redes sociales. Hoy, su marca patrocina a jugadores como Estéfano Pico (Manta FC), Samuel Castillo (Libertad), Denzel Quiñónez (Gualaceo), Jade López (Club Ñañas), entre otros.

“Cuando estaba en equipos profesionales me dolía ver que muchos arqueros suplentes tenían patrocinadores y yo tenía que comprar mis propios guantes. Por eso entiendo las necesidades del arquero; este emprendimiento me da estabilidad y me mantiene cerca de lo que amo”, reflexionó.

El gran salto de la cancha a las redes

A la par de su carrera futbolística y empresarial, Anthony encontró otra pasión: la creación de contenido digital. Comenzó durante la pandemia del COVID-19, en 2020, subiendo videos cómicos relacionados con el fútbol, aunque al principio no tuvieron gran repercusión.

Frustrado por la escasa acogida, decidió reinventarse. Cambió su nombre de usuario y adoptó el seudónimo El chico de las 4 A, con el que logró conectar mejor con su audiencia.

“Al principio lo hice por fama (ríe), pero después me di cuenta de que podía entretener y ayudar a la gente. Siempre intento dar consejos y hacer que se rían, esa es mi forma de aportar”, comentó.

Esa pequeña viralidad le abrió las puertas para ser convocado a la selección de creadores. Superó las pruebas y se convirtió en la figura del encuentro en Santiago atajando cinco penaltis en la victoria tricolor.

“Compartir con Erazo y Bolaños fue increíble. Recuerdo que íbamos perdiendo 1-0 (el partido terminó 1-1) y les dije que ellos se jugaban la reputación, porque a mí nadie me conoce. Al final empatamos y me sentí con confianza en los penales, que es mi fuerte”, dijo con emoción.

DATO Más 349.000 usuarios de Youtube han visto a Anthony Alvarado erigirse como figura del partido.

Entre guantes y periodismo

Desde ese partido, sus redes sociales han cobrado una nueva dimensión, impulsando aún más su imagen como deportista, emprendedor y creador de contenido.

Mientras sigue soñando con debutar profesionalmente, Anthony también avanza en otra meta: concluir su carrera universitaria en Periodismo.

Su historia no es solo la de un arquero; es la de un joven ecuatoriano que se niega a rendirse, sin importar cuántas veces le digan que no.

