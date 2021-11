Diez velas para el 10. Alejandro Verón, fundador de la Iglesia Maradoniana, acudirá este jueves 25 de noviembre al mural en el que pintaron la silueta de Armando Maradona, en el barrio Belgrano, de la ciudad de Rosario, Argentina, para rendirle homenaje en el primer año de su fallecimiento.

En exclusiva con Diario EXPRESO, vía telefónica, Verón explicó que en el movimiento de D10S decidieron que “cada uno de los integrantes lleve el duelo de manera individual” y no organizaron un evento especial. Celebraron también los 20 años de fundación de la iglesia, el pasado 30 de octubre de 2021, fecha en que se conmemora el cumpleaños de Maradona.

“Esta fecha es horrible y solo queremos pasarla. Tengo un mural inmenso a un kilómetro de mi casa. Pondré las 10 velas, las prenderé y me quedaré en el lugar hasta que se consuman. Lloraré y maldeciré por no tenerlo físicamente, pero lo voy a acompañar en este día fatídico”, precisó Verón.

“Ha sido un año durísimo, en el que no termina el luto. Igualmente, en el fondo lo recordamos con esa sonrisa que tenía y por todos los grandes momentos con los que nos hizo felices. Él nos pidió que el amor hacia él nunca se termine y así vamos a seguir”, acotó llorando.

Altares como estos tienen los hinchas que aún depués de muerto siguen adorando al exfutbolista. Cortesía

Por su parte, Mariana Vega, quien reside en Buenos Aires, manifiesta que este viernes estará pendiente a los homenajes para Diego que transmitan por redes sociales y la televisión, debido a que le toca trabajar y no puede faltar. Para rendirle tributo, ella armó un altar en su casa y lo adornó con imágenes de D10S, su camiseta y una vela.

“Cada vez que se iba acercando esta fatídica fecha me agarraba un dolor más fuerte en el estómago y en el pecho. Aún siento que nos robaron a Maradona. No hay un solo día que no comparte fotos de él”, manifestó Vega.

La adoración de la argentina al D10S llegó a tal punto que a su hija, de 16 años, le puso Diega en honor al Pelusa. La chica nació el 14 de julio de 2005. A la joven le gusta jugar fútbol y, precisamente, utiliza el dorsal 10 en su honor.

“Es muy difícil pensar en su fallecimiento. Se siente un vacío en el corazón cada vez que recuerdo que ya no lo tenemos físicamente. En este día será difícil aguantarse las lágrimas”, dijo la joven.