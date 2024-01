Aníbal Chalá: "No hice daño a nadie, no siento culpa, mi presente es Barcelona"

Aníbal Chalá dejó Emelec por ir a Barcelona y para muchos este es el camisetazo del 2024. El marcapunta y volante anda como niño, feliz con equipo nuevo.

En su primera cita en el Monumental, el jugador de 27 años comentó: “me atrajo mucho lo que me plantearon los dirigentes de Barcelona. El equipo va a tener Copa Libertadores, pero queremos primero ganar la etapa de LigaPro, vine con la mentalidad de estar en la selección, vengo para seguir con el crecimiento de mi carrera”.

Cuando comenzó a darse su cambio de equipo se dijeron muchas cosas, hasta se pelearon los empresarios por este tema. Sobre eso, Aníbal dice que fue claro y que no quiere hablar más de eso. “No hice daño a nadie, no siento culpa, mi presente es Barcelona. Ya me veo levantando la copa en este equipo”.

Y además comentó sobre el morbo de dejar Emelec por Barcelona: “yo no lo veo como camisetazo como dicen en la redes, yo todo lo hice de manera transparente”.

Sobre su lugar en la cancha, Chalá dijo que es tema que no lo ha hablado con el profesor Diego López y que le da igual dónde le pongan.

Además, confesó que es un sueño cumplido. “Voy a tener la oportunidad de jugar en Barcelona y qué mejor salir levantando una copa de aquí. Vengo a pelear el puesto, yo sé que no lo tengo asegurado, vengo a ganármelo y ser campeón”.

A los hinchas les mandó un mensaje: “Ojalá pueda levantar todas las copas este año, personalmente me gustaría levantar la Copa Libertadores”.

Chalá sabe que la pelea es durísima por el puesto, pero dice que está listo para eso. Sabe que Barcelona es una vitrina y puede tener la puerta abierta para la selección. “Si hago bien las cosas bien, sé que sí o sí tendré una oportunidad (en la Tri)”.

Barcelona cerrará el 6 de enero del 2024 su primera semana de entrenamientos en su cancha, y la próxima semana lo harán a doble jornada, mientras que desde el 12 de enero se van a Tampa, Estados Unidos, donde el entrenador Diego López hará días de tres jornadas de entrenamientos.

Por ahora se ha comenzado a analizar al jugador invitado para la Noche Amarilla, el rival podría ser Orense SC.

