Angie Palacios se casó con Bryan de Jesús antes de los Juegos Olímpicos

La pesista de bronce ecuatoriana no solo vive sus mejores días en el deporte, sino también en el corazón

Hace ocho meses, cuando Angie Palacios entraba en la recta final de su preparación para los Juegos Olímpicos de París, donde acabó consiguiendo una medalla de bronce, también dio un paso fundamental en su vida: se casó. Poca gente lo supo, pero el amor había tocado su puerta con el futbolista Bryan de Jesús. Tan serio fue, que decidieron unir sus caminos con el matrimonio civil.

Lo curioso es que la historia entre ambos surgió tras una medalla de Angie, la de los Juegos Bolivarianos 2022. En una publicación de sus redes, entre los muchos mensajes de felicitación, llegó uno de Bryan. “Le dije que siga adelante. Luego pensé: ‘si me responde sería bacano’. Y lo hizo. Me respondió: ‘gracias’. Fue una conversación normal, de la que nunca me imaginé que nos íbamos a llegar a conocer y estar juntos, pero el amor es así, llega solo”, contó a EXPRESO el delantero, exjugador de El Nacional.

La relación funcionó y en poco tiempo se presentaron al Registro Civil, aunque prefirieron no hacerlo público. “Nos casamos a escondidas, pero eso fue porque era un momento muy íntimo... Obviamente ahora nos falta la boda por la iglesia”, relató Angie a este medio, durante su recibimiento en Quito tras la consecución de la medalla olímpica.

Matrimonio eclesiástico en camino

Angie (c) junto a su hermana Neisi y su esposo Bryan de Jesús al llegar de París, en el aeropuerto de Quito. Franklin Jácome / Extra

Según Bryan, no quisieron darlo a conocer porque consideran que el más importante es el matrimonio eclesiástico. “Queremos hacer algo muy bonito, que sea especial, como ella siempre ha tenido en su cabeza y yo también, porque en mi casa me enseñaron que si tengo a alguien en mi vida, hay que hacer las cosas bien”, preció De Jesús.

Aunque la fecha no está prevista, ambos afirman que la boda será pronto. Lo cierto es que la primera prueba ya la superaron juntos, pues la lesión de espalda de Angie en las semanas previas a la cita olímpica, requirió todo el apoyo de su esposo. “Verla en ese estado fue muy fuerte, yo era el que más la veía llorando. Como le he dicho a ella, nadie sabe lo que vivió para obtener su medalla. Yo creo que si hubiera estado sana, hubiera conseguido la de oro; yo sé las condiciones que tiene”, aseguró Bryan.

Fútbol, no es pesas

El respaldo fue fundamental para Angie, pues incluso pudo tener a su esposo en París, aunque tampoco eso fue algo sencillo. Bryan pretendía viajar semanas antes para acompañarla desde la base de entrenamiento en España, pero la visa no llegó y debió esperar a los días más cercanos a la competencia para viajar directamente a París.

El jugador cuenta que estuvo allí y la tensión de esos momentos todavía le pone los pelos de punta: “Nunca había vivido algo así, ni cuando yo jugaba al fútbol o iba a ver a mi hermano (Marlon de Jesús) sentí esa presión. Pero lo pude vivir, acompañar a mi esposa y a mi cuñada Neisi... ha sido una experiencia que siempre la guardaré. Ahí voy a estar para seguir apoyando”, recalcó.

El fútbol y la música

Bryan tuvo paso por Liga (Q) y El Nacional. En este último no descarta volver. Archivo

Aunque Bryan de Jesús no cierra las puertas al fútbol, de momento se encuentra alejado de las canchas y en los dos últimos años se ha dedicado a su otra pasión: la música. Ha estrenado varios temas de salsa urbana y, de hecho, planea una próxima canción que sea inspirada exclusivamente en su esposa Angie.

A pesar de que ambos disfrutan la faceta de artista, es justamente la pesista quien lo anima a no perder su condición física y escuchar ofertas para retornar a algún equipo. El jugador asegura que a donde volvería sin pensarlo es a El Nacional, pues le guarda un gran cariño por ser hincha. Pero en realidad tampoco se cierra a que sean otros colores.

Pero esas decisiones de momento no le quitan el sueño, ha crecido a nivel personal: “Me siento muy feliz de estar con Angie, me ha cambiado en muchas cosas, también ella ha cambiado otras, somos un complemento y es algo muy bonito esto que estamos viviendo”.

