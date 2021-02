Ángel Gracia: el zurdo de Emelec con alas tricolores

Ángel Gracia se siente un bendecido total. Luego de cerrar un 2020 en gran nivel con Guayaquil City, este año se abrió la ventana de jugar en uno de los grandes del país, Emelec, donde se ha ganado la titularidad como lateral zurdo, firmando grandes compromisos. Pero no es lo único positivo que le ha sucedido al defensor de 31 años, también apareció su primer llamado a la selección ecuatoriana de fútbol, un sueño que venía persiguiendo desde siempre.

“Fue una experiencia muy linda. Ser llamado a la selección por primera vez te motiva mucho para seguir trabajando, seguir esforzándose al máximo y esa es la recompensa cuando uno se esfuerza, se dedica y es disciplinado y hace las cosas bien, la recompensa llega a su tiempo. Es un sueño realizado”, explica el defensor de Emelec a EXPRESO.

Pero lejos de conformarse con este llamado al microciclo, Gracia se ha enfocado a seguir “rompiéndola” en Emelec para volver a un llamado en eliminatorias.

“El tiempo de Dios es perfecto, creo que ya estoy más maduro, con más experiencia y eso hizo que el profesor (Gustavo Alfaro) me haya tomado en cuenta en este microciclo, pero no debo quedarme ahí sino ir por más, no conformarme solo a ser llamado a un microciclo sino formar parte de las eliminatorias que sería lindo y motivante para seguirme rompiendo día a día acá en el club. Con la bendición de Dios vamos por buen camino”.

Gracia vivió una grata experiencia durante su estadía en la casa de la selección. Cortesía

Contó que hubo un gran recibimiento del cuerpo técnico de Alfaro. “Los profesores muy atentos, nos dijeron que cuando vengamos a los clubes la sigamos rompiendo, ser los mejores en nuestros puestos para ser llamados de nuevo”.

Al Ángel de la zurda potente se le desborda la alegría al recordar cómo fue el llamado, que tuvo como intermediario a Marcos Mondaini, director deportivo del club.

“Me contactaron un día antes del debut con Cuenca, en el entrenamiento y Mondaini me llevó a un costado para decirme que estaba llamado a la selección. La impresión que tuve fue emocionante, ser llamado es un orgullo para uno que siempre ha soñado estar en esos lugares. Disfruté mucho la experiencia. Cómo decir que Dios no es bueno, estoy contento por el llamado”, cerró el lateral del Bombillo.