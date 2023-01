Sin rencor y con la conciencia tranquila. Así dice haber salido Ángel Gracia de Emelec.

El lateral izquierdo de 33 años le contó a EXPRESO que ya se ‘olía’ que su aventura en el cuadro eléctrico no iba a continuar en este 2023, con la llegada del estratega argentino Miguel Rondelli.

Y no por alguna diferencia con el ex DT de la Universidad Católica, sino porque durante las dos temporadas que estuvo en el Foco, apenas disputó 45 encuentros, entre LigaPro, Copa Ecuador, Libertadores y Sudamericana.

“La verdad, no me tomó por sorpresa mi salida del equipo. Estoy consciente de que no jugué mucho y eso al final pesó para quedarme en el equipo”, afirmó el zurdo.

Gracia destacó que no le encuentra explicación a las pocas apariciones que tuvo con los millonarios.

“Todo fue decisión del ‘profe’ Rescalvo. No lo entendía, incluso mis compañeros de equipo se sorprendían de que no era titular, pues en los entrenamientos siempre hacía un buen trabajo”.

Pese a los pocos partidos que tuvo con Emelec, el ex Fuerza Amarilla, Aucas, El Nacional, entre otros clubes, aseguró no guardarle rencor al estratega español.

“Claro que tenía cierto malestar por no jugar, pero nunca reclamé. Siempre acepté lo que el entrenador disponía. Me quedo con la conciencia tranquila de que lo di todo por equipo, pero las decisiones del DT no me permitieron mostrar todo mi potencial”.

Uno de los cotejos que más recuerda el jugador nacional fue el que se dio ante Manta el 28 de noviembre de 2021, en la fecha 15 de la segunda etapa de la LigaPro. “Ese partido podría decir que fue el más especial, debido a que ese día pude marcar de tiro libre. Recuerdo que ese gol lo celebré con euforia, porque venía sin jugar”.

Finalmente Gracia expresó que por ahora se está moviendo con Guayaquil City y está en negociaciones para volver a dicho equipo.

SALEN ALGUNOS SPONSORS

El presidente de Emelec, José Pileggi, afirmó que para esta temporada el cuadro millonario no contará con varios auspiciantes que estuvieron hasta la administración de Nassib Neme. Y descartó que los vínculos comerciales con algunas marcas se hayan terminado por la no continuidad del anterior dirigente.

“TikTok ya se acabó el año pasado, salió hace rato. Tubos Pacífico y Electrocables también terminaron sus contratos y lo que tienen es una posible ampliación. (Con) Adidas estamos en renovación”, declaró el titular millonario en Radio Sucre.