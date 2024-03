Andrés Montaño, ni viejo, ni retirado

Lo dieron por ‘muerto’ deportivamente. Incluso estuvo al borde de dejar el deporte, pero persistió. La historia del luchador ecuatoriano Andrés Montaño parece sacada de una película. A sus 33 años de edad logró clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, tras imponerse en las semifinales de los 67 kg de la modalidad grecorromana del Campeonato Clasificatorio de su deporte en Acapulco, México.

Ecuador se despide de los cupos olímpicos en el Mundial de Surf Leer más

El esmeraldeño venció en la modalidad grecorromana a Julián Horta, de Colombia, con un ajustado 2-1

La consecución del boleto llega a semana seguida de la plata que ganó en el Panamericano Sénior y luego de haberse convertido en el primer ecuatoriano en ingresar al Salón de la Fama de la Asociación Panamericana de Lucha, tras recibir el “Premio al Atleta Grecorromano”. ¡Más de un motivo para sentirse ‘vivo’!

“Me sentía solo, abandonado por las autoridades. Hasta llegaron a decir que Andrés Montaño ya estaba viejo y que ya no tenía para nada más. Son muchas cosas que se me vinieron a la cabeza; ahora con esta clasificación se ve que sigo subiendo mi nivel”, aseguró el deportista, que pese a consagrarse bicampeón de Juegos Panamericanos (Toronto 2015 y Lima 2019) no alcanzó el boleto olímpico a Tokio 2020.

Y es que la revancha está servida. Este año, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Andrés debió conformarse con el bronce, mientras que la medalla de plata de la semana pasada en el torneo de México fue pensada estratégicamente, pues guardaba energía para el Torneo Clasificatorio Olímpico.

Chito Vera vs. Sean O'Malley: La inteligencia artificial predice quién ganará Leer más

“Hay mucha diferencia del ciclo pasado, ya que esta vez conté con el apoyo de la beca olímpica, con la que pude gestionar mi viaje a Estados Unidos y prepararme con mi entrenador (Manuel Rubio). Para que todo esto pase toqué muchas puertas, muchos me las cerraron; incluso llegué a estar solo, sustentado únicamente por la beca del Comité Olímpico que no me abandonó y creyó en mí (… ). Ahora estamos clasificados”, dijo emocionado el deportista, que irá a París como uno de los primeros del ranking mundial en su división.

LUISA VALVERDE Y GÉNESIS REASCO TAMBIÉN IRÁ A PARÍS

La lucha ecuatoriana se convirtió esta semana en el deporte protagonista de las clasificaciones ecuatorianas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que a día seguido del boleto de Andrés Montaño, las tricolores Luisa Valverde y Génesis Reasco obtuvieron su pase a la máxima cita del deporte, al superar las semifinales en el mismo Torneo Clasificatorio en Cancún, México.

Primero fue el turno para Valverde en los 57 kg de la lucha libre femenina, tras imponerse 6-2 a la cubana Ángela Álvarez y pasar a la gran final.

Ya en la división de los 76 kilogramos, Reasco supo imponer su técnica para sellar el boleto a los Juegos Olímpicos, luego de vencer por un contundente 5-0 a la venezolana María José Acosta.

En el caso de Valverde serán sus segundos Juegos de forma consecutiva, mientras que para Génesis será su debut.

Ya son 20 los inscritos en París, mientras que ciclismo es el dueño del otro cupo que aún debe definir a su deportista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!