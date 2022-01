Andrés ‘Pollo’ López tiene nuevo equipo para el 2022. Es un chico nacido en Gualaceo que ha paseado su clase por Deportivo Cuenca, Universidad Católica y ahora es parte de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Para él, es un sueño llegar a los albos. Lleva más de 400 partidos en la Serie A y únicamente le han mostrado una tarjeta roja. EXPRESO conversó con el defensa azucena sobre sus sueños en LDU y el querer estar con la Tri en el Mundial de este año.

- El jugador ecuatoriano quiere llegar a Barcelona, Emelec o Liga de Quito. Usted ahora es albo.

- Es algo muy lindo. Estamos disfrutando con mi esposa y mi niña, son días muy felices. Es el Rey de Copas, las miradas siempre están sobre el equipo, significa mucho para un jugador. Es una responsabilidad y un compromiso muy grandes estar aquí.

- Está en uno de los llamados clubes grandes.

- Es un reto más grande el llegar a Liga, por el respeto nacional e internacional. Estoy consciente de lo que debo de hacer y no hacer. Pero estoy enfocado en poder hacer cosas grandes.

- El 2022 será un año de presión, con la hinchada de Liga de Quito que no aguanta más y la chance de llegar a estar con la Tri en Qatar.

- Sabemos que debemos dar todo por Liga, tenemos que poner al equipo donde debe estar, hay que volver a ganar el campeonato y en la Sudamericana vencer a Mushuc Runa. Tenemos dos objetivos para el primer semestre: ganar la etapa y seguir en el torneo internacional. Y tengo que hacer un buen trabajo para seguir siendo tomado en cuenta en la Tri. No va a ser fácil, pero tengo que estar preparado para el llamado.

Lo primordial es la disciplina y vivir para el fútbol, eso me ha caracterizado siempre, no me gusta el juego brusco.



- Más de 400 partidos y una sola tarjeta roja...

-Lo primordial es la disciplina y vivir para el fútbol, eso me ha caracterizado siempre, no me gusta el juego brusco. Y todavía recuerdo la expulsión, fue cuando jugaba con el Deportivo Cuenca, en un partido ante Liga de Loja.

- Se cuida mucho en las tarjetas.

- Es una manera de jugar, siempre trato de cuidarme desde el comienzo del juego, debido si me sacan una tarjeta amarilla, ya me están condicionando a que en la próxima me puedo ir del equipo, por eso es mejor no ver las tarjetas en la cancha,

- ¿Cómo le va con las lesiones?

- En el 2021 tuve menos partidos por una lesión, que ha sido la única fuerte en mi carrera. Y uno ha sido afortunado en no tener tantas lesiones. El año pasado hubo mucha rotación con el profesor Sachi Escobar. Y cuando me afiancé, vino una para del torneo. Pero lo bueno fue que cuando estuve bien, ingresé a la Tricolor e hice un gol, todo eso ayudó para cerrar bien el año.

- Ahora Gualaceo, donde usted nació, tiene equipo en la A. ¿Su familia y usted son del mismo equipo?

- Comencé en las menores del Gualaceo en la sub-12. A los 13 me fui al Cuenca. Mi familia de seguro apoyará al equipo de la ciudad y a mí en Liga de Quito.

Sabemos que debemos darlo todo por Liga de Quito, tenemos que poner al equipo donde debe estar.

- Al fin un Pollo color blanco.

- (Risas) Mi esposa ya me hizo un dibujo de eso, la primera vez que voy a jugar de blanco como equipo principal. Solo hay que disfrutar todo lo que te da Liga de Quito y demostrar con trabajo que uno ha llegado a aportar con todo.

- ¿Qué tal los primeros entrenamientos?

-Ha sido algo bueno, ya conocía a los compañeros, debido a los partidos que nos habíamos enfrentado, pero otra cosa es de tenerlo en el mismo equipo. Lo que estamos haciendo en estos días nos servirá de base para un año muy fuerte. Pero es bueno trabajar así.

- Y también pensar en los goles.

- Mi posición es la defensa, pero cuando se puede subir y anotar es bueno, tengo varios goles y espero con Liga de Quito poder cantar algunos.