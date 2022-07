Sentimientos encontrados vivió Anahí Suárez en su estreno en un Mundial de Atletismo. La felicidad de llegar a las semifinales en la prueba de 200 metros se conjugó con la nostalgia de recordar a su amigo Álex Quiñónez, quien falleció en octubre del año pasado, y que le impulsaba para cumplir este sueño.

“En el campamento que realizamos en Portugal, el año pasado, antes que se confirme la sanción para Álex (por fallas en su registro para controles de dopaje), le decíamos que no se rinda, que se prepare para volver en el Mundial. Su objetivo era superar la medalla de bronce de 2019 y ganar la de oro. Al estar aquí pude cumplir uno de sus sueños”, le contó Suárez a EXPRESO.

Agregó que “estoy segura que donde esté Álex, me apoyó y está contento con mi participación en el Mundial”.

Rememoró que en 2019 siguió por televisión, desde su casa en Imbabura, la competencia en la que Quiñónez obtuvo el tercer lugar, y que desde ese momento esperaba cumplir el anhelo de estar en la pista de esta gran cita.

En Oregón, Estados Unidos, la velocista cumplió su sueño y con récord nacional incluido. En la ronda preliminar, estableció un tiempo de 22,56 segundos, su mejor registro, pero que no fue validado por la presencia de viento en la carrera.

Pero esto no la detuvo, y en la semifinal cronometró 22,74 segundos, rompiendo la marca nacional que tenía en su poder Ángela Tenorio, desde 2015, con 22,84 segundos.

La Gacela fue otra de las personas que han estado en su ascendente carrera. Es por eso que con ella se puso de meta establecer un nuevo récord.

“La idea era conseguirlo en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, no se logró, pero fue mejor en un Mundial. Cuando llegué al cuarto en el hotel de concentración, Ángela me abrazó y felicitó. Me llenó mucho ese gran gesto”, indicó Suárez.

Enfatizó que el récord es fruto del trabajo que ha realizado de la mano del entrenador Nelson Gutiérrez, quien no pudo acompañarla en Oregón al dar positivo a COVID-19 previo al viaje.

“Hace tiempo que venía trabajando para esto. Muy feliz por este resultado. Fue complicado no tener al profe Nelson conmigo, está muy contento por lo conseguido”, detalló.

Ahora Anahí tiene previsto prepararse con algunas competencias en Europa de cara al Campeonato Sudamericano sub-23, en Brasil, a finales de septiembre, y en los Juegos Sudamericanos, en octubre, en Paraguay.