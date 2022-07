La alegría de Miryam Núñez en el podio de los recientes Juegos Bolivarianos, en Colombia, fue una muestra más de la rápida recuperación del fuerte accidente que sufrió hace cinco meses.

La ciclista, con dedicación, supo reponerse a las heridas y golpes que sufrió tras ser atropellada en febrero pasado, mientras entrenaba en la capital como parte de su preparación para el campeonato nacional de ruta.

“Ha sido un trabajo bastante duro. Todavía hay miedo dentro de mí, pero lo voy superando”, confesó. Debe seguir durante cerca de seis meses más con el tratamiento de las lesiones en el cráneo, cuello y cervical.

Contó que “al principio me resistía a volver a la bicicleta”, pero que con el apoyo de su familia, a la que calificó como la mejor medicina, pudo retomar los entrenamientos y las competencias.

Miryam busca pensar en positivo y catalogó al accidente como “un descanso forzado” y una muestra que “siempre habrá luz en la oscuridad”.

Afirmó que los abogados del Ministerio del Deporte siguen adelante con el proceso judicial contra el conductor que la embistió con una camioneta mientras entrenaba.

“Tengo entendido que fue a la clínica y me dirigió unas palabras, pero no las recuerdo. En el primer encuentro, por el tema legal, me pidió disculpas”, comentó, agregando que no le guarda rencor.

Resaltó el apoyo recibido por parte de la empresa privada, el ministerio y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para su recuperación.

“Soy agradecida con Dios y con la vida por esta nueva oportunidad que tengo”, reflexionó Núñez, quien está lista para viajar a España a reintegrarse a las filas del equipo Massi Tactic.

“La Vuelta a España es el principal objetivo. También espero poder participar en otras competencias de preparación”, señaló Miryam.

Con la formación europea estuvo en constante contacto durante su recuperación y fueron ellos, tras recibir los informes médicos, los que autorizaron para que participe en los Bolivarianos.

“Fue una prueba de fuego. Mi entrenador Javier Sola quedó contento con las medallas que conseguí en Colombia. Es especial poder dar una alegría más al país”, indicó.

También va con la felicidad de retomar las pruebas de mountain bike, otra de sus especialidades, obteniendo el título en cross country eliminator y el segundo lugar en cross country short track del campeonato nacional, que se desarrolló en Loja.