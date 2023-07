Llegó el momento más esperado para Alexander Espinoza. El boxeador tricolor disputará el sábado 29 de julio el título latino silver del Consejo Mundial de Boxeo ante el venezolano Felipe Larez.

Es la oportunidad que el Diamante esperaba para dar el salto a los combates en el exterior, especialmente en Estados Unidos, ya que con una victoria ante Larez se ubicará entre los 40 mejores pugilistas del ranking a nivel mundial en la categoría de las 140 libras.

“Teníamos analizado lo que se venía, este es mi momento para dar el salto en el boxeo internacional. Es un paso en el camino de llegar a disputar el título mundial”, afirmó Espinoza, quien ahora entrena con Érick Fernández.

Sobre su nuevo guía, detalló que le ha ayudado a corregir fallos que tuvo en anteriores presentaciones, también para tener una nueva forma de boxear. Agregó que ha entrenado con la ayuda de destacados pugilistas nacionales como Érick Bone y Marlon Aguas, y que lo demostrará ante Larez, en la pelea estelar de Quorum Fight Night V.

El tricolor enfatizó que “sabíamos que el rival iba a analizar los videos de mis peleas, por eso hemos preparado nuevas estrategias” y acotó que tiene bien estudiado al llanero, del que destacó que debe tener cuidado al ser un boxeador zurdo.

Espinoza quiere ampliar su registro de 16 victorias y tan solo una derrota como profesional y lograrlo con un KO y con el aliento del público.

Por su parte, el púgil venezolano, que se ubica en el tercer lugar de su peso en su país, ofreció dar “un buen espectáculo”, en el que será su primer combate en Ecuador. No le preocupa disputar el cinturón como visitante y en la altura, y que pese a que no ha peleado desde diciembre de 2022, está listo para dar la sorpresa en la capital.

“Me siento bien, no he dejado de entrenar y de tener sparring en mi país. No me ha pegado la altura, estoy tranquilo y listo para el combate”, resaltó el llanero.

La opción de traer la disputa del título latino silver del Consejo Mundial de Boxeo se dio tras la anterior victoria del Diamante Espinoza sobre el mexicano Jorge Alberto Romero, en octubre de 2022.