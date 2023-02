Tiene 16 años y ya debutó en el equipo principal del FC Lesmo de la serie C del fútbol italiano. Su nombre: Alessandro Reyes Espinoza, un jugador hijo de padre oriundo de Piñas (David) y madre de Pasaje (Maricela) que de a poco empieza a pedir espacio en el fútbol europeo.

David Beckham, presidente del Inter de Miami, quiere fichar a Lionel Messi Leer más

Nacido en Italia, pero también con nacionalidad ecuatoriana, Alessandro empezó jugando de delantero, pero ahora actúa de lateral, de esos que avanza hasta el fondo y asiste. Y también tiene gol.

Debido a sus buenas presentaciones, el futbolista ya es considerado por las selecciones locales de la provincia de Monza.

Todo comenzó en 1997 cuando David y Maricela se fueron a vivir a Italia; era la época de la migración ecuatoriana a Europa. Luego de vivir y trabajar por algunos años, el 20 de octubre del 2006 nació Alessandro.

Aunque la pareja de ecuatorianos eran más fanáticos del básquet que del fútbol, a los cuatro años el pequeño decantó por el llamado ‘rey de los deportes’. Primero jugó de número 9, pero con el pasar del tiempo se hizo marcapunta.

Si bien Alessandro empezó jugando en clubes como Sociedad Sovicese, luego pasó al Renate, Visnova y Carugo Academy, hasta que actualmente cumple sus funciones en el FC Lesmo Monza e Brianza, club filial del Milan y el Monza, que disputa la categoría C del fútbol italiano.

Alessandro (i) junto a sus padres David Reyes y Maricela Espinoza, quienes migraron a Italia en 1997 sin pensar que procrearían un hijo futbolista. Cortesía

De 1,84 de estatura, Reyes tiene un futuro gigante, pues juega en su categoría (sub-16) y también debutó con el elenco de primera; además ha sido llamado para participar en la selección de Monza y Brianza, logros que para la familia son motivos de orgullo.

Desde Italia, su madre, Maricela, comenta emocionada para EXPRESO: “Hace un mes debutó en el equipo de primera, es un sueño hecho realidad”, precisó.

Dice que desde pequeño el fútbol fue su pasión: “Lo que nos tiene feliz es que Alessandro con 16 años debutó en el equipo de primera, eso es algo grande, ahora queda seguir apoyándolo en todo”.

La mujer confiesa que aún uno de sus sueños es poder ver a su hijo algún día vestir la camiseta de la selección de Ecuador.

Tras descubrir que el fútbol era su deporte, el futbolista empezó jugando en equipos como Sociedad Sovicese, luego pasó al Renate, Visnova y Carugo Academy. Cortesía

“Como mamá me emociona verlo jugar y escuchar los comentarios de los otros papás que dicen lo bueno que es el chico; me dan ganas de decirles que es mi hijo, me emociono. Está siendo llamado para jugar en provinciales y regionales, e incluso para un encuentro con la selección nacional sub-16”, expresa la progenitora. Aún así Alessandro es ecuatoriano y ese es otro de sus pendientes.

El Real Betis detiene el envión del Valladolid de Gonzalo Plata Leer más

Para Galo Albarracín, entrenador ecuatoriano que cuenta con licencia de la Federación italiana y de la UEFA, la carrera del tricolor promete mucho, ya que lo viene observando desde que era pequeño. “Hablamos de un jugador que a pesar de que actúa como defensa tiene gol, lleva ocho anotaciones este año y cada vez que sube tiene asistencia”, expresa Albarracín, quien cumple también las funciones de entrenador personal de Alessadro.

En el último partido del Lesmo Sub 16, Alessandro se mandó tres goles y dio una asistencia ante el Ges Monza.

David, su padre, se siente orgulloso. “La velocidad es una de sus características y la estatura ayuda mucho; por ahora va bien en su caminar deportivo”, acota.

El chico sabe que en cualquier momento el “calcio” italiano comenzará a tener en cuenta su nombre; por lo pronto la migración de ecuatorianos en los 90 da ahora frutos en las canchas italianas.