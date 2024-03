Una alergia, el origen del problema de doping de Óscar Zambrano

Una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano está destrozada tras conocer que dio positivo a una prueba doping cuando disputó los juegos de la Recopa Sudamericana con Liga de Quito. Óscar Zambrano, de 19 años, y que apuntaba para dar pronto el salto al fútbol de Europa, ahora busca la forma de comprender este repentino cambio en su carrera.

“Mi hijo está destrozado y no entiende razón de lo que le ha pasado porque él no se ha tomado nada de drogas, es un chico de casa, no anda en bebidas, ni en la calle”, afirmó María Preciado, madre del futbolista, a Mundo Deportivo.

El volante habría ingerido una pastilla que contiene clortalidona, que actúa como diurético, y que está prohibida para los deportistas.

“Salió a almorzar con el hermano. Óscar es alérgico al camarón, creo que en el ceviche de pescado le pusieron jugo de camarón, llegaron a la casa y comenzó a sentirse mal. Llama a la novia que es de Santo Domingo y le recomienda comprar una pastilla a la farmacia”, relató Preciado.

Agregó que el volante se sintió mal, le faltaba la respiración, por lo que acudió al médico de Liga de Quito, quien le inyectó y le comentó que la pastilla que ingirió no era recomendable.

La madre del futbolista señaló que Zambrano estaba ilusionado por ser parte de la Tri para los amistosos ante Guatemala e Italia, de la que no formará parte tras este cambio en su carrera. Señaló que el volante cuenta con el apoyo de Liga de Quito, que la familia lo está ‘arropando’, y que espera que todo se logre aclarar pronto.

A Zambrano le podría llegar una suspensión de dos años por el consumo de un medicamento prohibido para los futbolistas.

