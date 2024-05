Alberto Miño, tras la última chance del cupo Olímpico en Argentina

Los logros más importantes suelen ser los que más cuesta conseguir. En esa frase bien puede resumirse la actualidad que vive el microtenista ecuatoriano Alberto Miño, quien la semana pasada estuvo muy cerca de obtener el boleto a sus segundos Juegos Olímpicos, tras disputar el ITTF Americas Qualification Event 2024, torneo que se realizó en Lima, capital de Perú.

El guayaquileño, de 33 años, durante la primera fase del campeonato avanzó hasta semifinales, mientras que en la segunda etapa llegó a la final, en la que cayó 4-2 (11-9, 2-11, 6-11, 11-9, 14-11 y 11-7) ante Andy Pereira de Cuba. Hoy el tricolor se encuentra en Mendoza, Argentina, compitiendo en el WTT Contender, última cita que le puede hacer cambiar esa historia. No habrá otra.

“Quería obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de forma directa, pero no se pudo. Ahora la idea es buscar por esta última vía, a través del ranking mundial, el ansiado cupo”, precisó el tricolor antes de viajar a suelo argentino.

De acuerdo con los registros, Miño se encuentra ubicado actualmente en el puesto 79 a nivel global, y entre los 10 mejores de quienes aún no han alcanzado la plaza. Por eso tiene tanta importancia el torneo que se disputa en Argentina hasta este fin de semana (2 de junio).

“Probablemente vayan a estar todos (lo que no pudieron clasificar a los JJ. OO. en Lima). Creo que cada uno está dando lo mejor, agotando todas las instancias para poder clasificar. Por mi parte, quiero dar lo mejor de mí en todas las posibles opciones de clasificación”, manifestó el tricolor.

Miño avanzó hasta instancias finales en el Clasificatorio de Perú. Cortesía

Y es que de llegar a París, serían las segundas Olimpiadas para Alberto, ya que en Tokio hizo historia al ser el primer ecuatoriano en su deporte en acudir a una cita de este tipo. Sin embargo, no quedó del todo satisfecho y siente y cree que debe saldar esa deuda. “París para mí sería como una revancha. En Tokio me quedó un sabor amargo al no poder avanzar un poco más en las rondas disputadas. Esta vez (de ir a París) quiero hacerlo, me voy a preparar de la mejor manera para llegar a punto a ese torneo”, auguró.

El deporte en el que el ecuatoriano busca desesperadamente el cupo cierra su ranking mundial el 23 de junio, por lo que Miño espera estar incluido.

