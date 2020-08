Agustín Delgado: “Se han perdido los números ‘9’ a nivel mundial”

Es el goleador histórico de la selección nacional. Tiene 45 años y está de vuelta a lo que más le gusta, el fútbol. Agustín Delgado, el ‘9’ de la Tri que nos hizo vibrar con sus anotaciones (31 en 72 apariciones), ahora ‘fabrica’ sucesores en su antigua posición. Nacido en el Valle del Chota, provincia de Imbabura, pero residente en Ibarra, el exdelantero habló con EXPRESO de su vida, su pasión por estar en el área buscando goles y hasta de ‘Sí se puede’, la telenovela en la que, según dice, lo muestran como un tipo diferente a lo que es en la vida real.

Pese a estar retirado del fútbol desde 2009, el Tin no ha dejado de pensar en cómo ayudar a nuestro país para que no sufra por la escasez de artilleros. Por eso dice que ahora su misión es guiar a los futuros delanteros con los que trabaja en el equipo Leones de Ibarra, que juega en la segunda categoría. ‘San Agustín de los goles’ les revela lo que deben hacer para ser efectivos frente al arco rival. No mezquina con su fórmula del éxito.

- ¿Qué hace Agustín Delgado versión 2020?

- Uno dice que sale del fútbol, pero en realidad nunca se retira. Seguimos en esto, y ahora que se va a abrir el torneo de segunda categoría, estamos con el equipo Leones de Ibarra. Entrenando con ellos y esperando ya jugar.

- ¿Cuáles son sus funciones en el cuerpo técnico?

- Hago un trabajo especial con los delanteros. Son chicos jóvenes con grandes condiciones, es algo que siempre he querido hacer.

- ¿Es un trabajo personalizado o comparte los secretos para ser goleador?

- De eso se trata, de enseñarles algunos cosas del juego, sobre todo de tener la paciencia, estar concentrado y tener fe, para cuando llegue el momento indicado, estar listo, preparado y ser letal, sobre todo esto último.

- Los que estamos fuera de la cancha decimos que hay que tener puntería, pero ¿cuál es el secreto para hacer los goles?

-Hay que tener tres cosas básicas: tener paciencia de que llegará el segundo del gol; luego estar concentrado, eso es vital, es un sí o sí; y tener fe para que llegue. Y no debes salirte del área, porque a veces no llega la pelota, pero si sumas las tres cosas, paciencia, estar concentrado y fe, todo saldrá bien. El delantero no tiene que alocarse porque no salen las cosas, puede que pases mucho tiempo sin anotar, pero te va a llegar el instante y si estás concentrado lo vas a lograr.

Considero que hay que dejarlo trabajar al DT Gustavo Alfaro para ver qué pasa con la selección ecuatoriana. Agustín Delgado, goleador histórico de la Tricolor

- Después del Tin llegó Felipe Caicedo a la selección, pero los ‘9’, al parecer, han desaparecido del país.

-Es por las cosas que te digo, se perdió la fe de estar en el área rival, estar metido en ese lugar, no se le ha enseñado (a los nuevos atacantes) a jugar en esa zona de la cancha. Ser ‘9’ es un puesto difícil, en un lugar donde hay mucha gente, e imposible que te llegue la bola, por tantos defensas, pero se debe estar concentrado a la espera que llegue la posibilidad de gol. Creo que hay que trabajar mucho en eso.

- ¿Y un ‘9’ en el que se vea reflejado?

- Lo que pasa es que la mayoría de los delanteros en realidad no son número ‘9’. Enner Valencia y Felipe Caicedo no son ‘nueve-nueve’, como se decía antes. Ellos son ‘9’ mentirosos que llegan desde atrás. Creo que el último ‘9’ es Carlos Garcés, de Delfín, que tiene las características de un centrodelantero. Se han perdido los ‘9’, pero eso pasa a nivel mundial. Ya no salen los Gabriel Batistuta, Hernán Crespo o mi persona, que jugábamos como ‘9’.

- Lo vemos en la serie ‘Sí se puede’, ¿la ha visto, le han comentado algo de eso?

-Me han comentado, pero me da tristeza lo que pasa. Una producción realmente pobre, no debería ser así. Si se hace algo, se tendría que hacer algo bien.

- ¿No se ve reflejado en el Tin de dicha producción?

- Precisamente creo que han hecho cualquier cosa y no debería ser así.

- ¿Le ha tocado explicar que muchas cosas de la serie en la realidad no fueron así?

- Realmente sí, pero la gente que me conoce, sabe que no es verdad.