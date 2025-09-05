Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el viernes 5 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 5 de septiembre

Para este viernes 5 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL VC HD
viernes 5 23:00 hs. RUGBY Rugby Championship Australia vs. Argentina ESPN 2 622 1622
viernes 5 14:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Semifinales Masculinas ESPN 2 622 1622
viernes 5 18:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Semifinales Masculinas ESPN 2 622 1622
viernes 5 17:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular New York Mets vs. Cincinnati Reds ESPN 5 625 1625
viernes 5 19:00 hs. BOXEO Boxeo Jordan White vs. Rene Tellez Giron ESPN 3 623 1623
viernes 5 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 123 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 5 07:00 hs. GOLF PGA Tour - Amgen   Irish Open Ronda 2 ESPN 4 NO 1624
viernes 5 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles ESPN 3 623 1623
viernes 5 06:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Simac   Ladies Tour Etapa 4 DSPORTS 2 612 1612
viernes 5 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 13 ESPN 621 1621
viernes 5 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 5 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 5 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 5 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 5 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
viernes 5 22:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 5 22:30 hs. PROGRAMAS Hilos: Michael Phelps DSPORTS 610 1610
