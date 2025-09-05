Directv: Agenda deportiva para el viernes 5 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 5 de septiembre
Para este viernes 5 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|VC
|HD
|viernes 5
|✓
|23:00 hs.
|RUGBY
|Rugby Championship
|Australia
|vs.
|Argentina
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 5
|✓
|14:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Semifinales Masculinas
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 5
|✓
|18:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Semifinales Masculinas
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 5
|✓
|17:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|New York Mets
|vs.
|Cincinnati Reds
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 5
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Jordan White
|vs.
|Rene Tellez Giron
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 5
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 123
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 5
|✓
|07:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Amgen Irish Open
|Ronda 2
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 5
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Dallas Cowboys
|vs.
|Philadelphia Eagles
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 5
|✓
|06:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Simac Ladies Tour
|Etapa 4
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 5
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 13
|ESPN
|621
|1621
|viernes 5
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 5
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 5
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Michael Phelps
|DSPORTS
|610
|1610