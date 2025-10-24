Expreso
directv
Directv ofrece una jornada deportiva variada y emocionante canva

Directv: Agenda deportiva para el viernes 24 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 24 de octubre

Para este viernes 24 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 24 16:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 6 - Clausura Independiente vs. Platense TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 24 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Real Sociedad vs. Sevilla DSPORTS 610 1610
viernes 24 14:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 9 Leeds United vs. West Ham ESPN 621 1621
viernes 24 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 8 AC Milan vs. Pisa ESPN 4 NO 1624
viernes 24 13:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 8 Werder Bremen vs. Union Berlin ESPN 5 625 1625
viernes 24 16:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 1 Bolivia vs. Ecuador DSPORTS 616 1616
viernes 24 16:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 1 Venezuela vs. Chile DSPORTS 617 1617
viernes 24 18:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 1 Argentina vs. Paraguay DSPORTS 616 1616
viernes 24 18:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 1 Colombia vs. Perú DSPORTS 617 1617
viernes 24 11:15 hs. FÚTBOL Amistoso   Internacional - Femenino Italia vs. Japón DSPORTS 2 612 1612
viernes 24 20:10 hs. FÚTBOL Copa Argentina -   Semifinal Independiente Rivadavia vs. River Plate TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 24 13:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 11 Huesca vs. Las Palmas DSPORTS 619 1619
viernes 24 14:00 hs. FÚTBOL EFL Championship -   Fecha 12 Preston North End vs. Sheffield United ESPN 7 627 1627
viernes 24 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Ecuador vs. China DSPORTS + 613 1613
viernes 24 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Noruega vs. EE. UU. DSPORTS 617 1617
viernes 24 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Brasil vs. Italia DSPORTS 618 1618
viernes 24 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Fase de Grupos Países Bajos vs. Corea del Norte DSPORTS 620 1620
viernes 24 18:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Boston Celtics vs. New York Knicks AMAZON PRIME VIDEO
viernes 24 21:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada   Regular Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers AMAZON PRIME VIDEO
viernes 24 12:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Anadolu Efes vs. Fenerbahce DSPORTS 2 612 1612
viernes 24 13:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Partizan vs. Paris Basketball DSPORTS 614 1614
viernes 24 15:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Quimsa vs. Defensor Sporting DSPORTS 2 612 1612
viernes 24 18:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Corinthians vs. ABC Camp DSPORTS 2 612 1612
viernes 24 17:00 hs. NATACIÓN World Aquatics   Swimming World Cup - Toronto Día 2 DSPORTS 614 1614
viernes 24 13:25 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de México Prácticas 1 ESPN 2 622 1622
viernes 24 16:55 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de México Prácticas 2 ESPN 2 622 1622
viernes 24 21:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de Malasia Clasificación ESPN 4 NO 1624
viernes 24 23:59 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de Malasia Clasifaicación ESPN 2 622 1622
viernes 24 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie Mundial -   Juego 1 Los Angeles Dodgers vs. Toronto Blue Jays ESPN 2 622 1622
viernes 24 21:00 hs. BOXEO Boxeo Martin Leon vs. Jaret Gonzalez ESPN 3 623 1623
viernes 24 07:30 hs. MMA ONE Championship ONE Friday Fight 130 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 24 15:00 hs. CICLISMO UCI Track World   Championships Fecha 3 DSPORTS + 613 1613
viernes 24 11:00 hs. LUCHA DE BOFETADAS Power Slap Abu Dhabi DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 24 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 24 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 24 16:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 24 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 24 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 24 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 24 19:00 hs. PROGRAMAS Quimsa vs. Defensor Sporting DSPORTS 2 612 1612
viernes 24 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 24 20:30 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 24 22:00 hs. PROGRAMAS Magazien Sudamericana DSPORTS 610 1610
