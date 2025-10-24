Directv: Agenda deportiva para el viernes 24 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 24 de octubre
Para este viernes 24 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 24
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Independiente
|vs.
|Platense
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Real Sociedad
|vs.
|Sevilla
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 9
|Leeds United
|vs.
|West Ham
|ESPN
|621
|1621
|viernes 24
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 8
|AC Milan
|vs.
|Pisa
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 24
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 8
|Werder Bremen
|vs.
|Union Berlin
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 24
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 1
|Bolivia
|vs.
|Ecuador
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 24
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 1
|Venezuela
|vs.
|Chile
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 24
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 1
|Argentina
|vs.
|Paraguay
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 24
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 1
|Colombia
|vs.
|Perú
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 24
|✓
|11:15 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional - Femenino
|Italia
|vs.
|Japón
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 24
|✓
|20:10 hs.
|FÚTBOL
|Copa Argentina - Semifinal
|Independiente Rivadavia
|vs.
|River Plate
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 24
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 11
|Huesca
|vs.
|Las Palmas
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 12
|Preston North End
|vs.
|Sheffield United
|ESPN 7
|627
|1627
|viernes 24
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Ecuador
|vs.
|China
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 24
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Noruega
|vs.
|EE. UU.
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Italia
|DSPORTS
|618
|1618
|viernes 24
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Fase de Grupos
|Países Bajos
|vs.
|Corea del Norte
|DSPORTS
|620
|1620
|viernes 24
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Boston Celtics
|vs.
|New York Knicks
|AMAZON PRIME VIDEO
|viernes 24
|✓
|21:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Minnesota Timberwolves
|vs.
|Los Angeles Lakers
|AMAZON PRIME VIDEO
|viernes 24
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Anadolu Efes
|vs.
|Fenerbahce
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 24
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Partizan
|vs.
|Paris Basketball
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 24
|✓
|15:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Quimsa
|vs.
|Defensor Sporting
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 24
|✓
|18:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Corinthians
|vs.
|ABC Camp
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 24
|✓
|17:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Swimming World Cup - Toronto
|Día 2
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 24
|✓
|13:25 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de México
|Prácticas 1
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 24
|✓
|16:55 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de México
|Prácticas 2
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 24
|✓
|21:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Malasia
|Clasificación
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 24
|✓
|23:59 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Malasia
|Clasifaicación
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 24
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Mundial - Juego 1
|Los Angeles Dodgers
|vs.
|Toronto Blue Jays
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 24
|✓
|21:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Martin Leon
|vs.
|Jaret Gonzalez
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 24
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|ONE Championship
|ONE Friday Fight 130
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 24
|✓
|15:00 hs.
|CICLISMO
|UCI Track World Championships
|Fecha 3
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 24
|✓
|11:00 hs.
|LUCHA DE BOFETADAS
|Power Slap
|Abu Dhabi
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 24
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Quimsa
|vs.
|Defensor Sporting
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 24
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 24
|✓
|20:30 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 24
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Magazien Sudamericana
|DSPORTS
|610
|1610