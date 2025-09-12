Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el viernes 12 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 12 de septiembre

Para este viernes 12 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 12 12:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Deportivo Riestra vs. Central Córdoba SDE TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 12 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Huracán vs. Vélez Sarsfield TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 12 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Lanús vs. Independiente Rivadavia TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 12 19:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 28 Libertad vs. Liga de Quito TELEAMAZONAS 180 1180
viernes 12 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Sevilla vs. Elche ESPN 621 1621
viernes 12 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 4 Olympique Marsella vs. Lorient ESPN 4 NO 1624
viernes 12 13:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 3 Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt ESPN 2 622 1622
viernes 12 14:00 hs. FÚTBOL EFL Championship -   Fecha 5 Ipswich Town vs. Sheffield United ESPN 5 625 1625
viernes 12 09:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Semifinal Alemania vs. Finlandia DSPORTS 2 612 1612
viernes 12 13:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Semifinal Grecia vs. Turquía DSPORTS 2 612 1612
viernes 12 23:00 hs. RUGBY Rugby Championship -   Fecha 4 Australia vs. Argentina ESPN 2 622 1622
viernes 12 07:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Países Bajos vs. Argentina DSPORTS + 613 1613
viernes 12 08:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Hungría vs. Austria DSPORTS 616 1616
viernes 12 09:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Croacia vs. Francia DSPORTS 614 1614
viernes 12 10:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupo   Mundial I Eslovaquia vs. Colombia DSPORTS 618 1618
viernes 12 17:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Estados Unidos vs. República Checa DSPORTS + 613 1613
viernes 12 22:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Australia vs. Bélgica DSPORTS 610 1610
viernes 12 17:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Kansas City Royals vs. Philadelphia Phillies ESPN 5 625 1625
viernes 12 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 124 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 12 21:00 hs. MMA FFC - 95 Lima DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 12 06:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Filipinas vs. Túnez DSPORTS 616 1616
viernes 12 21:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Estados Unidos vs. Colombia DSPORTS 2 612 1612
viernes 12 21:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Canadá vs. Libia DSPORTS 619 1619
viernes 12 06:00 hs. GOLF PGA Tour - BMW PGA   Championship Ronda 2 ESPN 3 623 1623
viernes 12 08:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 19 ESPN 621 1621
viernes 12 08:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Reisenbeck: CSI 5 DSPORTS 619 1619
viernes 12 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 12 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 12 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 12 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 12 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 12 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 12 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
