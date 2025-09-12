Directv: Agenda deportiva para el viernes 12 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 12 de septiembre
Para este viernes 12 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 12
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Deportivo Riestra
|vs.
|Central Córdoba SDE
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 12
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Huracán
|vs.
|Vélez Sarsfield
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 12
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Lanús
|vs.
|Independiente Rivadavia
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 12
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 28
|Libertad
|vs.
|Liga de Quito
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|viernes 12
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Sevilla
|vs.
|Elche
|ESPN
|621
|1621
|viernes 12
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 4
|Olympique Marsella
|vs.
|Lorient
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 12
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 3
|Bayer Leverkusen
|vs.
|Eintracht Frankfurt
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 12
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 5
|Ipswich Town
|vs.
|Sheffield United
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 12
|✓
|09:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Semifinal
|Alemania
|vs.
|Finlandia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 12
|✓
|13:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Semifinal
|Grecia
|vs.
|Turquía
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 12
|✓
|23:00 hs.
|RUGBY
|Rugby Championship - Fecha 4
|Australia
|vs.
|Argentina
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 12
|✓
|07:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Países Bajos
|vs.
|Argentina
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 12
|✓
|08:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Hungría
|vs.
|Austria
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 12
|✓
|09:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Croacia
|vs.
|Francia
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 12
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupo Mundial I
|Eslovaquia
|vs.
|Colombia
|DSPORTS
|618
|1618
|viernes 12
|✓
|17:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Estados Unidos
|vs.
|República Checa
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 12
|✓
|22:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Australia
|vs.
|Bélgica
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|17:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Kansas City Royals
|vs.
|Philadelphia Phillies
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 12
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 124
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 12
|✓
|21:00 hs.
|MMA
|FFC - 95
|Lima
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 12
|✓
|06:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Filipinas
|vs.
|Túnez
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 12
|✓
|21:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Colombia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 12
|✓
|21:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Canadá
|vs.
|Libia
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 12
|✓
|06:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - BMW PGA Championship
|Ronda 2
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 12
|✓
|08:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 19
|ESPN
|621
|1621
|viernes 12
|✓
|08:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Reisenbeck: CSI 5
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 12
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 12
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610