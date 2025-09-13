Expreso
Este sábado podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el sábado 13 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 13 de septiembre

Para este sábado 13 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
sábado 13 12:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Godoy Cruz vs. Barracas Central TYC INTERNACIONAL 629 1629
sábado 13 14:45 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Independiente vs. Banfield TYC INTERNACIONAL 629 1629
sábado 13 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Estudiantes de La Plata vs. River Plate ESPN 621 1621
sábado 13 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 8 - Clausura Sarmiento vs. Aldosivi TYC INTERNACIONAL 629 1629
sábado 13 14:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 28 Independiente del Valle vs. Vinotinto ECUAVISA 182 1182
sábado 13 16:30 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 28 Universidad Católica vs. Delfín TELEAMAZONAS 180 1180
sábado 13 19:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 28 Orense vs. Mushuc Runa ECUAVISA 182 1182
sábado 13 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Getafe vs. Oviedo ESPN 4 NO 1624
sábado 13 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Real Sociedad vs. Real Madrid ESPN 621 1621
sábado 13 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Athletic de Bilbao vs. Alavés ESPN 4 NO 1624
sábado 13 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 4 Atlético de Madrid vs. Villarreal DSPORTS 611 1611
sábado 13 06:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 4 Arsenal vs. Nottingham Forest ESPN 621 1621
sábado 13 09:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 4 Fulham vs. Leeds United ESPN 4 NO 1624
sábado 13 11:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 4 West Ham vs. Tottenham ESPN 621 1621
sábado 13 11:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 3 Juventus vs. Inter de Milan ESPN 2 622 1622
sábado 13 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 3 Fiorentina vs. Napoli ESPN 621 1621
sábado 13 16:30 hs. FÚTBOL Brasileirao - Fecha   23 Palmeiras vs. Internacional EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
sábado 13 19:00 hs. FÚTBOL Brasileirao - Fecha   23 Fluminense vs. Corinthians EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
sábado 13 02:00 hs. RUGBY Rugby Championship -   Fecha 4 Nueva Zelanda vs. Sudáfrica ESPN 2 622 1622
sábado 13 13:30 hs. RUGBY Torneo de la URBA -   Fecha 19 CUBA vs. Newman ESPN 4 NO 1624
sábado 13 16:00 hs. RUGBY Top 10 A de Córdoba Universitario vs. Jockey Villa MAría DSPORTS 614 1614
sábado 13 12:00 hs. RUGBY Torneo Regional del   NOA Los Tarcos vs. Jockey Club Tucumán DSPORTS 614 1614
sábado 13 14:00 hs. RUGBY Torneo Regional del   Litoral Estudiantes de Paraná vs. Paraná Rowing DSPORTS 614 1614
sábado 13 05:30 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 España vs Dinamarca / Croacia vs Francia DSPORTS + 613 1613
sábado 13 06:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Croacia vs. Francia DSPORTS 616 1616
sábado 13 07:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupo   Mundial I Eslovaquia vs. Colombia DSPORTS 618 1618
sábado 13 07:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Países Bajos vs. Argentina DSPORTS 2 612 1612
sábado 13 11:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupo   Mundial I Ecuador vs. Bosnia & Herzagovina DSPORTS 610 1610
sábado 13 11:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupo   Mundial I Ecuador vs. Bosnia & Herzagovina DSPORTS 616 1616
sábado 13 11:00 hs. TENIS Copa Davis - Grupos   Mundial 1 Grecia vs. Brasil DSPORTS 619 1619
sábado 13 14:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Estados Unidos vs. República Checa DSPORTS 2 612 1612
sábado 13 22:00 hs. TENIS Copa Davis -   Clasifiación - Ronda 2 Australia vs. Bélgica DSPORTS 2 612 1612
sábado 13 03:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de San Marino Clasificación ESPN 621 1621
sábado 13 07:30 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio   de San Marino Sprint ESPN 5 625 1625
sábado 13 13:00 hs. BOXEO Boxeo Lewis Crocker vs. Paddy Donovan ESPN 3 623 1623
sábado 13 14:00 hs. MMA UFC Fight Night -   Preliminares Diego Lopes vs. Jean Silva ESPN 2 622 1622
sábado 13 17:00 hs. MMA UFC Fight Night Diego Lopes vs. Jean Silva ESPN 2 622 1622
sábado 13 00:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Cuba vs. POrtugal DSPORTS 619 1619
sábado 13 01:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Japón vs. Turquía DSPORTS 616 1616
sábado 13 04:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Alemania vs. Bulgaria DSPORTS 614 1614
sábado 13 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Eslovenia vs. Chile DSPORTS 615 1615
sábado 13 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Polonia vs. Rumania DSPORTS 614 1614
sábado 13 21:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Argentina vs. Finlandia DSPORTS 610 1610
sábado 13 06:00 hs. GOLF PGA Tour - BMW PGA   Championship Ronda 3 ESPN 3 623 1623
sábado 13 05:50 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 20 ESPN 2 622 1622
sábado 13 16:15 hs. BMX UCI Mountain Bike   World Championships F15 DSPORTS + 613 1613
sábado 13 05:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Reisenbeck: Round 1 DSPORTS 619 1619
sábado 13 07:30 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Reisenbeck: Round 2 DSPORTS 619 1619
sábado 13 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
sábado 13 20:30 hs. PROGRAMAS D Selección DSPORTS 610 1610
sábado 13 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
