Directv: Agenda deportiva para el sábado 13 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 13 de septiembre
Para este sábado 13 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|sábado 13
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Godoy Cruz
|vs.
|Barracas Central
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|sábado 13
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Independiente
|vs.
|Banfield
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|sábado 13
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Estudiantes de La Plata
|vs.
|River Plate
|ESPN
|621
|1621
|sábado 13
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 8 - Clausura
|Sarmiento
|vs.
|Aldosivi
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|sábado 13
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 28
|Independiente del Valle
|vs.
|Vinotinto
|ECUAVISA
|182
|1182
|sábado 13
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 28
|Universidad Católica
|vs.
|Delfín
|TELEAMAZONAS
|180
|1180
|sábado 13
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 28
|Orense
|vs.
|Mushuc Runa
|ECUAVISA
|182
|1182
|sábado 13
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Getafe
|vs.
|Oviedo
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 13
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Real Sociedad
|vs.
|Real Madrid
|ESPN
|621
|1621
|sábado 13
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Alavés
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 13
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 4
|Atlético de Madrid
|vs.
|Villarreal
|DSPORTS
|611
|1611
|sábado 13
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 4
|Arsenal
|vs.
|Nottingham Forest
|ESPN
|621
|1621
|sábado 13
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 4
|Fulham
|vs.
|Leeds United
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 13
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 4
|West Ham
|vs.
|Tottenham
|ESPN
|621
|1621
|sábado 13
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 3
|Juventus
|vs.
|Inter de Milan
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 13
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 3
|Fiorentina
|vs.
|Napoli
|ESPN
|621
|1621
|sábado 13
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Brasileirao - Fecha 23
|Palmeiras
|vs.
|Internacional
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|sábado 13
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Brasileirao - Fecha 23
|Fluminense
|vs.
|Corinthians
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|sábado 13
|✓
|02:00 hs.
|RUGBY
|Rugby Championship - Fecha 4
|Nueva Zelanda
|vs.
|Sudáfrica
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 13
|✓
|13:30 hs.
|RUGBY
|Torneo de la URBA - Fecha 19
|CUBA
|vs.
|Newman
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 13
|✓
|16:00 hs.
|RUGBY
|Top 10 A de Córdoba
|Universitario
|vs.
|Jockey Villa MAría
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 13
|✓
|12:00 hs.
|RUGBY
|Torneo Regional del NOA
|Los Tarcos
|vs.
|Jockey Club Tucumán
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 13
|✓
|14:00 hs.
|RUGBY
|Torneo Regional del Litoral
|Estudiantes de Paraná
|vs.
|Paraná Rowing
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 13
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|España vs Dinamarca
|/
|Croacia vs Francia
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 13
|✓
|06:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Croacia
|vs.
|Francia
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 13
|✓
|07:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupo Mundial I
|Eslovaquia
|vs.
|Colombia
|DSPORTS
|618
|1618
|sábado 13
|✓
|07:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Países Bajos
|vs.
|Argentina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 13
|✓
|11:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupo Mundial I
|Ecuador
|vs.
|Bosnia & Herzagovina
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 13
|✓
|11:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupo Mundial I
|Ecuador
|vs.
|Bosnia & Herzagovina
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 13
|✓
|11:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Grupos Mundial 1
|Grecia
|vs.
|Brasil
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 13
|✓
|14:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Estados Unidos
|vs.
|República Checa
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 13
|✓
|22:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Clasifiación - Ronda 2
|Australia
|vs.
|Bélgica
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 13
|✓
|03:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de San Marino
|Clasificación
|ESPN
|621
|1621
|sábado 13
|✓
|07:30 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de San Marino
|Sprint
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 13
|✓
|13:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Lewis Crocker
|vs.
|Paddy Donovan
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 13
|✓
|14:00 hs.
|MMA
|UFC Fight Night - Preliminares
|Diego Lopes
|vs.
|Jean Silva
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 13
|✓
|17:00 hs.
|MMA
|UFC Fight Night
|Diego Lopes
|vs.
|Jean Silva
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 13
|✓
|00:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Cuba
|vs.
|POrtugal
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 13
|✓
|01:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Japón
|vs.
|Turquía
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 13
|✓
|04:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Alemania
|vs.
|Bulgaria
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 13
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Eslovenia
|vs.
|Chile
|DSPORTS
|615
|1615
|sábado 13
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Polonia
|vs.
|Rumania
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 13
|✓
|21:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|Finlandia
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 13
|✓
|06:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - BMW PGA Championship
|Ronda 3
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 13
|✓
|05:50 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 20
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 13
|✓
|16:15 hs.
|BMX
|UCI Mountain Bike World Championships
|F15
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 13
|✓
|05:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Reisenbeck: Round 1
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 13
|✓
|07:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Reisenbeck: Round 2
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 13
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 13
|✓
|20:30 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 13
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613