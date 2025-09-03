Directv: Agenda deportiva para el miércoles 3 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 3 de septiembre
Para este miércoles 3 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|VC
|HD
|miércoles 3
|✓
|05:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Montenegro
|vs.
|Gran Bretaña
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|08:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Lituania
|vs.
|Suecia
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|República Checa
|vs.
|Letonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 3
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Finlandia
|vs.
|Alemania
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 3
|✓
|13:15 hs.
|BÁSQUET
|FIBA EuroBasket Masculino - Fase de Grupos
|Turquía
|vs.
|Serbia
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|10:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Cuartos de final
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 3
|✓
|17:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Cleveland Guardians
|vs.
|Boston Red Sox
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 3
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino
|Cuartos de Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 3
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino
|Cuartos de Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 3
|✓
|06:20 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 11
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 3
|✓
|07:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Simac Ladies Tour
|Etapa 2
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 3
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 3
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|miércoles 3
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 3
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS
|610
|1610