La mejor agenda deportiva de este miércoles 3 de septiembre está en Directv.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 3 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 3 de septiembre

Para este miércoles 3 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL VC HD
miércoles 3 05:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Montenegro vs. Gran Bretaña DSPORTS 610 1610
miércoles 3 08:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Lituania vs. Suecia DSPORTS 610 1610
miércoles 3 10:00 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos República Checa vs. Letonia DSPORTS 2 612 1612
miércoles 3 12:30 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Finlandia vs. Alemania DSPORTS 2 612 1612
miércoles 3 13:15 hs. BÁSQUET FIBA EuroBasket   Masculino - Fase de Grupos Turquía vs. Serbia DSPORTS 610 1610
miércoles 3 10:30 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Cuartos de final ESPN 2 622 1622
miércoles 3 17:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Cleveland Guardians vs. Boston Red Sox ESPN 5 625 1625
miércoles 3 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino Cuartos de Final DSPORTS + 613 1613
miércoles 3 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino Cuartos de Final DSPORTS + 613 1613
miércoles 3 06:20 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 11 ESPN 621 1621
miércoles 3 07:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Simac   Ladies Tour Etapa 2 DSPORTS 2 612 1612
miércoles 3 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 3 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 3 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 3 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 3 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
miércoles 3 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 3 20:00 hs. PROGRAMAS Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
miércoles 3 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
miércoles 3 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 610 1610
