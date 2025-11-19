Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 19 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 18 de noviembre

Para este martes 18 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda deportiva miércoles 19 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 19 12:30 hs. FÚTBOL UEFA Champions League Femenina Juventus vs. OL Lyonnes ESPN 621 1621
miércoles 19 14:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League Femenina Arsenal vs. Real Madrid ESPN 621 1621
miércoles 19 19:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Houston Rockets vs. Cleveland Cavaliers ESPN 2 622 1622
miércoles 19 21:30 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular New York Knicks vs. Dallas Mavericks ESPN 2 622 1622
miércoles 19 10:00 hs. TENIS Copa Davis - Cuartos de Final Italia vs. Austria DSPORTS 610 1610
miércoles 19 22:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball World Cup Cruces a confirmar DSPORTS 2 612 1612
miércoles 19 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 19 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 2 612 1612
miércoles 19 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 2 612 1612
miércoles 19 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 2 612 1612
miércoles 19 16:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 19 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 19 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 19 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
miércoles 19 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 19 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de noviembre de 2025

  2. Aquiles Álvarez le da así la bienvenida al nuevo gobernador del Guayas, José Arévalo

  3. Ecuador al bombo 2 del sorteo del Mundial 2026 luego de ganar a 2-0 a Nueva Zelanda

  4. ¿Fiestas de la capital sin Serenata Quiteña? El proceso está suspendido en el Sercop

  5. Directv: Agenda deportiva para el miércoles 19 de noviembre

LO MÁS VISTO

  1. IESS despeja dudas: ¿Los jubilados recibirán el décimo tercero en diciembre o antes?

  2. Ecuador vs Nueva Zelanda: La Tri corta racha de empates con goles de Angulo y Campana

  3. Aumento en planillas de agua en Quito: Epmaps activa oficinas móviles por denuncias

  4. Municipio cancela proyecto Malecón 3000 en parque Samanes: esta fue la razón

  5. Rafael Correa frena a Luisa González: "A veces no se contiene, es peor que yo"

Te recomendamos