Directv: Agenda deportiva para el miércoles 19 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 18 de noviembre
Para este martes 18 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda deportiva miércoles 19 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 19
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League Femenina
|Juventus
|vs.
|OL Lyonnes
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 19
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League Femenina
|Arsenal
|vs.
|Real Madrid
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 19
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Houston Rockets
|vs.
|Cleveland Cavaliers
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 19
|✓
|21:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|New York Knicks
|vs.
|Dallas Mavericks
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 19
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Cuartos de Final
|Italia
|vs.
|Austria
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 19
|✓
|22:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Cruces a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 19
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 19
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 19
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 19
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 19
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 19
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 19
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 19
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 19
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 19
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610