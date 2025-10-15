Directv: Agenda deportiva para el miércoles 15 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 15 de octubre
Para este miércoles 15 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 14
|✓
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional
|Argentina
|vs.
|Puerto Rico
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Semifinales
|Equipos a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 15
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Semifinales
|Equipos a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 15
|✓
|21:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Pretemporada
|Dallas Mavericks
|vs.
|Los Angeles Lakers
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 15
|✓
|13:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Paris Basketball
|vs.
|Baskonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 15
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Final - Juego 6 (De ser necesario)
|Phoenix Mercury
|vs.
|Las Vegas Aces
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 15
|✓
|04:00 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown
|Hong Kong
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 15
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 15
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 15
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 15
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610