Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 15 de octubre

Para este miércoles 15 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 14 FÚTBOL Amistoso   Internacional Argentina vs. Puerto Rico DSPORTS 610 1610
miércoles 15 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Semifinales Equipos a confirmar DSPORTS + 613 1613
miércoles 15 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Semifinales Equipos a confirmar DSPORTS + 613 1613
miércoles 15 21:30 hs. BÁSQUET NBA - Pretemporada Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers ESPN 2 622 1622
miércoles 15 13:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase   Regular Paris Basketball vs. Baskonia DSPORTS 2 612 1612
miércoles 15 19:00 hs. BÁSQUET WNBA - Final - Juego   6 (De ser necesario) Phoenix Mercury vs. Las Vegas Aces ESPN 2 622 1622
miércoles 15 04:00 hs. TENIS Ultimate Tennis   Showdown Hong Kong DSPORTS 2 612 1612
miércoles 15 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 15 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 15 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 15 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
miércoles 15 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 15 17:00 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
miércoles 15 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 15 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 2 612 1612
miércoles 15 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 15 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 15 22:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
